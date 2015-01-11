С 6 июля в расписании муниципальных садовых маршрутов появятся два дополнительных рейса

В связи с обращениями жителей Озерского городского округа, имеющих садовые участки за КПП-2, муниципальным предприятием «УАТ» по двум садовым маршрутам в дневное время будут введены дополнительные рейсы, а для работающих садоводов – изменён график движения автобусов в вечернее время.

По информации МП «Управление автомобильного транспорта» с 7 июля по маршрутам №24-25 и №26-28 в дневное время будут введены дополнительные рейсы:

– по маршруту №24-25 в сторону садового товарищества на 15:00 часов, в обратном направлении – до КПП-2 на 16:00 часов,

– по маршруту №26-28 в сторону садового товарищества на 13:00 часов, в обратном направлении – до КПП-2 на 14:00 часов.

Кроме того, для работающих садоводов по маршрутам №№ 25, 26, 28 рейсы на 17:00 часов будут перенесены на один час позднее. По маршруту №25 рейс в сады перенесён с 17:00 на 18:00 часов, по маршруту №26 – с 17:30 на 18:30, по маршруту №28 – с 17:15 на 18:15. Также на один час перенесены рейсы из садов: маршруту №25 – с 18:00 на 19:00 часов, по маршруту №26 – с 18:30 на 19:30, по маршруту №28 – с 18:15 на 19:15.

Расписание движения сезонных садовых маршрутов с 6 июля 2017 год в рабочие и выходные дни.