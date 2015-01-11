Губерния Челябинские дольщики приняли участие в парламентских слушаниях в Госдуме РФ Южноуральцы в Госдуме РФ обсудили законопроект о создании компенсационного фонда, призванного защитить права участников долевого строительства. В Москве в Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания на тему «Формирование эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства». Законопроект подразумевает создание специального компенсационного фонда, средства которого будут направлены на помощь обманутым дольщикам. В слушаниях принял участие министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, руководители Центрального банка России, представители страховых компаний, строительной индустрии, и те, кто инвестировал свои средства в строительство жилья. По инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова на парламентские слушания были приглашены два участника долевого строительства из Челябинской области. По мнению парламентария, проблема обманутых дольщиков актуальна для всей России, однако на Южном Урале она приобрела особенную остроту: регион вошёл в десятку субъектов РФ по объему незавершенного строительства застройщиками-банкротами. «У меня никогда не было возможности побывать на таком глобальном мероприятии, когда обсуждается один из ключевых законопроектов, который повлияет и на мою судьбу как судьбу дольщика. Компания-застройщик, с которой я заключила договор, зарекомендовала себя добросовестной, но сейчас, если будут вводиться новые правила игры, это может повлиять как на стоимость жилья, так и на время сдачи квартиры, и я хочу получить свое жилье в установленные сроки и жить в нем долго и счастливо», - говорит дольщица, участница парламентских слушаний из Челябинска Наталья Разумова. Отметим, что, несмотря на то, что обсуждаемый законопроект касается в первую очередь тех дольщиков кому ещё только предстоит заключить договор с застройщиком, для обсуждения были приглашены и те, кто уже пострадал от недобросовестных строительных организаций, чтобы при разработке поправок учесть их опыт. «Сейчас губернатор Борис Дубровский и правительство Челябинской области прилагают большие усилия, чтобы решить проблемы дольщиков «Гринфлайта» и целого ряда недобросовестных строительных компаний, обманувших людей, но нужно искоренять не только последствия, но и причину, не допуская повторения таких ситуаций. Именно поэтому нами предлагается новый механизм регулирования отношений дольщиков и строительных организаций, ужесточение требований к застройщикам и создание специального фонда, из которого в случае возникновения проблем дольщикам будут выплачены компенсационные средства. На мой взгляд, закон нуждается в самом детальном обсуждении, потому что наш приоритет – защита прав граждан, в частности, челябинцев – участников долевого строительства. В то же время нельзя подвергнуть дополнительным нагрузкам строительную отрасль, потому что ни у кого нет задачи, чтобы все застройщики из-за дополнительной нагрузки, связанной с отчислениями в компенсационный фонд, встали, встал строительный бизнес или выросли цены на жилье. Наша задача – чтобы закон работал на людей и для людей», - заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Напомним, что в этом году система долевого строительства в России должна измениться: в Госдуме прошел первое чтение законопроект, внесенный правительством РФ об использовании государственного компенсационного фонда для обеспечения обязательств застройщиков по договору участия в долевом строительстве. Он предполагает, что в случае банкротства застройщика, дольщики должны будут получать компенсации из средств фонда. Фонд, в свою очередь, будет формироваться за счет взносов застройщиков, которые привлекают средства участников долевого строительства. Застройщик будет обязан уплачивать взносы до государственной регистрации договоров долевого участия, регистрировать документы будут только после подтверждения уплаты взноса. Размер взносов будет рассчитываться дифференцировано, однако уже ясно, что застройщики будут вносить в фонд не менее 1% от стоимости строительства многоквартирного дома. «Меня, как дольщика, прежде всего, интересует механизм работы компенсационного фонда, его прозрачность, и насколько меня как дольщика, государство защитит, чтобы я в сроки, указанные застройщиком, въехала в свою квартиру. Меня интересуют гарантии государства по этому фонду, для Челябинской области это очень актуально», - подчеркнула участница долевого строительства из Челябинска Светлана Бабкина. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskie-dolshchiki-prinyali-uchastie-v-parlamentskih-slushaniyah-v-gosdume-rf-39666 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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