В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов, с 5 июля необходимо регистрировать, следует из изменений, внесенных в Воздушный кодекс РФ.

Заниматься постановкой беспилотников на учет будет подведомственное Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". Ранее предприятие разработало технологию идентификации дронов.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в июне заявил, что банк провел с руководством Росавиации первые переговоры по регулированию использования дронов банками для доставки наличности.

Кроме того, "Аэрофлот" сообщал, что начнет использовать беспилотники для осмотра воздушных судов в ходе технического обслуживания.

Тема развития беспилотных систем, в частности, воздушных, обсуждалась на площадке ПМЭФ-2017. Оценки показывают, что объем этого рынка к 2035 году составит более 200 миллиардов долларов, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотников.

https://ria.ru/economy/20170705/1497842595.html