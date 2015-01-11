Озёрские педагоги и православная культура

Три дня на базе Духовно-просветительского центра «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска собирались педагоги школ Озерского городского округа. Здесь проходили модульные курсы «Изучение истории религий (модуль «Основы православной культуры») и воспитание духовно-нравственной культуры школьников».

Курсы были организованы при участии кафедры общественных и художественно-эстетических дисциплин Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования; управления образования администрации Озерского городского округа; Озерско-Кыштымского благочиния Челябинской епархии и Духовно-просветительского центра «Первоцвет».

Поскольку темой курсов стали в первую очередь «Основы православной культуры», то, открывая первый день курсов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий ШОРИН провел для педагогов обзорную экскурсию по храмовому комплексу Озерска. Ведь именно здесь можно проводить ряд занятий, связанных с изучением «Основ православной культуры», здесь озерские ученики смогут своими глазами увидеть то, о чем им рассказывают на уроках по этому новому культурологическому предмету.

Затем педагоги расположились в конференц-зале Духовно-просветительского центра «Первоцвет».

Преподавателем модульных курсов в первый день стала Роза Галеевна ЧЕРНОВА – тьютор кафедры общественных и художественно-эстетических дисциплин Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, руководитель Троицкого филиала Челябинского Кирилло-Мефодиевского просветительского общества.

В этот день Роза Галеевна провела цикл лекций по темам:

• Нормативно-правовое обеспечение преподавания ОПК;

• Культура православной цивилизации. Мировоззренческие основы ОПК.

Во второй день слушателей курсов ожидала встреча с Еленой Николаевной БОРОДИНОЙ – кандидатом педагогических наук, доцентом Уральского государственного педагогического университета, Института педагогики и психологии детства (кафедра теории и методики воспитания культуры творчества);

Темами лекций Елены Николаевны стали:

• Нормативно-правовая база духовно-нравственного патриотического воспитания детей младшего школьного возраста в условиях Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

• Воспитательный потенциал искусства: духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста в художественно-игровой деятельности.

В этот день педагоги разделились на две подгруппы, и пока первая подгруппа занималась с Еленой Николаевной, вторая подгруппа продолжала общение с Розой Галеевной (затем после небольшого перерыва лекторы менялись аудиторией).

Роза Галеевна в этот день подробно познакомила с опытом преподавания «Основ православной культуры» в школах Троицка, кроме того прочитала лекции по темам:

• Воспитание духовно-нравственной культуры школьников во внеурочной деятельности. Возможности интегрирования базовых учебных дисциплин с основами православной культуры;

• Методическое своеобразие преподавания ОПК.

• Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», реализуемая в рамках Федерального государственного образовательного стандарта в 5-9 классах средней школы.

Елена Михайловна ШОРИНА, координатор Духовно-просветительского центра «Первоцвет», рассказала педагогам о существующих сегодня учебниках по предмету «Основы православной культуры».

Завершающий, третий день ознаменовался встречей с Михаилом Ивановичем ЧИРКОВЫМ - тьютором кафедры общественных и художественно-эстетических дисциплин Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, клириком храма Рождества Христова г.Кыштыма.

Михаил Иванович в увлекательной форме рассказал об особенностях изучения истории религий, а затем провел уникальную экскурсию «Краеведение в рамках изучения Основ религиозных культур и светской этики (в частности Основ православной культуры)» на примере города Кыштыма.

Здесь педагоги озерских школ побывали в трех храмах. Начали знакомство с храма во имя Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Затем направились в храм Сошествия Святаго Духа на апостолов. Это первое каменное храмовое здание на территории Кыштыма. Здесь не только узнали подробную историю храма, но и побывали на втором этаже, который еще предстоит реставрировать. Желающие посетили и колокольню. Прямо скажем, не каждый день есть такая возможность.

Третьим храмом, с которым знакомились озерчане стал собор во имя Рождества Христова. Пожалуй, он наиболее известен среди жителей нашего города. Тем не менее, далеко не все знают его историю, далеко не все бывали на втором этаже, и уж совсем немногие могли заглянуть на колокольню, откуда видно и наш город, и храм Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска.

Мария Михайловна ЛАРИОНОВА, слушательница курсов, педагог и звонарь озерского храма Покрова Пресвятой Богородицы, исполнила фрагмент праздничного звона на кыштымских колоколах.

Как и полагается, все педагоги получат сертификат о прохождении данных курсов Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, и те ребятишки, что избрали предмет «Основы православной культуры», в новом учебном году смогут его получить в полном объеме.

Подробности в видеосюжете

Александр Волынцев