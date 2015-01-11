Миасские спасатели ищут пропавшего озёрского пенсионера

Специалисты Миасского спасательного отряда оказывают помощь в поиске пропавшего пенсионера, уехавшего в гости из Озерска - автомобиль мужчины был обнаружен в районе Новотагилки

Вчера, 4 июля, специалисты Миасского спасательного отряда выехали в район поселка Новотагилка, где накануне был обнаружен автомобиль Петра Дегтярева — пенсионер еще 10 июня отправился на машине в гости в республику Башкортостан, и с тех пор не давал о себе знать. Спасателями была обследована кромка леса в районе Новотагилки, но мужчину не обнаружили — поиск продолжается.

Дегтярев Петр Иванович, 1938 года рождения, выглядит на 75−80 лет, рост 166 см., телосложение ближе к полному. Тип лица еврропейский, глаза голубые, волосы седые, короткие, уши большие. Мужчина носит зубные протезы, на его левом плече татуировка в виде сердца и расположенных под ним квадратов. Был одет в черную вязаную кофту с замком посередине, с бело-зелено-коричневыми вставками, носил голубые джинсы с подтяжками, светлую кепку и черные ботинки. Может быть, кто-то его видел?

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