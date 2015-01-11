Губерния В региональном правительстве состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам создания ЕГИССО В правительстве области состоялось заседание межведомственной рабочей группы под руководством первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина по вопросам создания Единой государственной информационной системы социального обеспечения на территории Южного Урала, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Челябинской области. В рамках заседания с докладами выступили заместитель руководителя рабочей группы, управляющий ОПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин и министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. Глава регионального отделения пенсионного фонда рассказал о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в рамках проекта по созданию ЕГИССО на территории области. В мае текущего года в отделении создана рабочая группа, возглавляемая заместителем управляющего. Южноуральский пенсионный фонд активно взаимодействует со всеми ведомствами региона по вопросам внедрения ЕГИССО. В июне были направлены в их адрес различные информационные письма по обсуждаемому вопросу. «На сегодняшний день все пункты утвержденного плана мероприятий по организации внедрения в эксплуатацию ЕГИССО в регионе исполнены и находятся в постоянной работе», – подчеркнул Виктор Чернобровин. В завершении доклада управляющий отделением определил дальнейшие задачи по внедрению ЕГИССО на Южном Урале, стоящие перед ОПФР по Челябинской области, и пути их решения. Министр социальных отношений Татьяна Никитина выступила с докладом «Информация об исполнении плана мероприятий по организации внедрения в эксплуатацию ЕГИССО министерством социальных отношений Челябинской области». Руководитель ведомтсва отметила, что на сегодняшний день выстроены конструктивные отношения с региональным Пенсионным фондом по вопросу внедрения ЕГИССО. Помимо оперативного взаимодействия по возникающим вопросам проведено два рабочих совещания с представителями ОПРФ. В завершении заседания участники рабочей группы обсудили проблемные вопросы и задачи на ближайшее время. Подводя итог заседания, первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин поручил членам рабочей группы активизировать работу по внедрению ЕГИССО в регионе. Для справки: В 2017 году ПФР приступил к реализации IT-проекта – Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Проект предполагает, что информационная система позволит учитывать все сведения по государственным мерам социальной поддержки, социальным услугам в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, предоставляемых населению. Планируется, что ЕГИССО охватит ресурсы федеральных ведомств, а также региональных социальных систем. С 2016 года ЕГИССО тестируют на пилотных площадках трех субъектов: в Калужской области, Башкирии и Алтайском крае, где до конца текущего года к ней подключат внебюджетные фонды и органы власти. Объединение разрозненных регистров и баз данных поставщиков и получателей социальных услуг, созданных на федеральном и региональном уровнях, обеспечит прозрачность системы социального обслуживания, а, следовательно, позволит значительно повысить качество жизни. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-regionalnom-pravitelstve-sostoyalos-zasedanie-mezhvedomstvennoy-rabochey-gruppy-po-39700 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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