В региональном правительстве состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам создания ЕГИССО

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Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

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Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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В региональном правительстве состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам создания ЕГИССО

В правительстве области состоялось заседание межведомственной рабочей группы под руководством первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина по вопросам создания Единой государственной информационной системы социального обеспечения на территории Южного Урала, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Челябинской области. В рамках заседания с докладами выступили заместитель руководителя рабочей группы, управляющий ОПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин и министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. Глава регионального отделения пенсионного фонда рассказал о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в рамках проекта по созданию ЕГИССО на территории области. В мае текущего года в отделении создана рабочая группа, возглавляемая заместителем управляющего. Южноуральский пенсионный фонд активно взаимодействует со всеми ведомствами региона по вопросам внедрения ЕГИССО. В июне были направлены в их адрес различные информационные письма по обсуждаемому вопросу.  «На сегодняшний день все пункты утвержденного плана мероприятий по организации внедрения в эксплуатацию ЕГИССО в регионе исполнены и находятся в постоянной работе», – подчеркнул Виктор Чернобровин. В завершении доклада управляющий отделением определил дальнейшие задачи по внедрению ЕГИССО на Южном Урале, стоящие перед ОПФР по Челябинской области, и пути их решения. Министр социальных отношений Татьяна Никитина выступила с докладом «Информация об исполнении плана мероприятий по организации внедрения в эксплуатацию ЕГИССО министерством социальных отношений Челябинской области».  Руководитель ведомтсва  отметила, что на сегодняшний день выстроены конструктивные отношения с региональным Пенсионным фондом по вопросу внедрения ЕГИССО. Помимо оперативного взаимодействия по возникающим вопросам проведено два рабочих совещания с представителями ОПРФ. В завершении  заседания участники рабочей группы обсудили проблемные вопросы и задачи на ближайшее время. Подводя итог заседания, первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин поручил членам рабочей группы активизировать работу по внедрению ЕГИССО в регионе. Для справки: В 2017 году ПФР приступил к реализации IT-проекта – Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Проект предполагает, что информационная система позволит учитывать все сведения по государственным мерам социальной поддержки, социальным услугам  в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, предоставляемых населению. Планируется, что ЕГИССО охватит ресурсы федеральных ведомств, а также региональных социальных систем. С 2016 года ЕГИССО тестируют на пилотных площадках трех субъектов: в Калужской области, Башкирии и Алтайском крае, где до конца текущего года к ней подключат внебюджетные фонды и органы власти. Объединение разрозненных регистров и баз данных поставщиков и получателей социальных услуг, созданных на федеральном и региональном уровнях, обеспечит прозрачность системы социального обслуживания, а, следовательно, позволит значительно повысить качество жизни.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-regionalnom-pravitelstve-sostoyalos-zasedanie-mezhvedomstvennoy-rabochey-gruppy-po-39700

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