Глава округа взял под личный контроль проблему вывоза ТКО в посёлке Метлино

В понедельник глава округа Евгений Щербаков начал аппаратное совещание с вопроса о подготовке к новому учебному году. Он обратил внимание на меры социальной поддержки, которые муниципалитет оказывает многодетным и малообеспеченным семьям в преддверии первого сентября.

Как отметила начальник управления социальной защиты населения администрации Лилия Солодовникова в настоящее время на учёте в управлении социальной защиты состоит более двух тысяч малообеспеченных семей, в которых воспитываются три с половиной тысячи детей. Более трёхсот семей являются многодетными, в этих семьях проживают порядка тысячи детей.

В преддверии первого сентября за счёт средств областного и местного бюджета многодетным малообеспеченным семьям на базе Комплексного центра социального обслуживания населения осуществляется выдача единовременной денежной выплаты в размере полутора тысяч рублей. За счёт средств местного бюджета малообеспеченным семьям предоставлено право на бесплатное питание детей в образовательных организациях, а также производится компенсация оплаты за пребывание детей в детских дошкольных учреждениях. Как пояснила Лилия Солодовникова, для получения этой льготы данной социальной категории необходимо обратиться в управлении социальной защиты населения. Кроме того, малообеспеченные семьи, имеющие детей в возрасте до шестнадцати лет, получают ежемесячные пособия от государства. Также в управлении социальной защиты осуществляется выплата субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для многодетных малообеспеченных семей.

– В настоящее время произошли изменения в тарифах, – прокомментировала ситуацию начальник управления социальной защиты населения. – В связи с этим организована горячая линия для предоставления информации о мерах социальной поддержки, в ближайшее время разъяснения по этому вопросу будут также опубликованы в средствах массовой информации округа.

В ходе обсуждения наиболее острых вопросов городского хозяйства Евгений Щербаков вернулся к проблеме вывоза бытовых отходов в посёлке Метлино, которая обсуждалась на прошлом аппаратном совещании. Следует напомнить, что с 21 августа МП «УАТ» был прекращён вывоз ТКО с шести точек сбора, оборудованных в посёлке для жителей многоквартирных домов. В качестве причины данной ситуации была названа серьёзная задолженность управляющей организации ООО «ЖЭК Метлино» перед муниципальным предприятием. Начальнику отдела администрации округа по посёлку Метлино Ларисе Кунакбаевой было дано поручение разобраться в ситуации и найти решение.

Как пояснила Лариса Кунакбаева, по информации руководителя УК ООО «ЖЭК Метлино» Татьяны Авериной, у жителей данных домов сложилась большая задолженность перед управляющей организацией, ссылаясь на которую, компания отказывается погасить свою задолженность за вывоз мусора перед МП «УАТ»:

– В настоящее время управляющая организация заключила договор на вывоз мусора с ООО «Чистый город», и после 10 сентября, установив собственные контейнеры для сбора ТКО, новая компания приступит к обслуживанию данных многоквартирных домов. До этого времени вывоз мусора осуществляется силами самой управляющей организации ООО «ЖЭК Метлино» два раза в день, – подчеркнула начальник отдела администрации округа по посёлку Метлино.

Евгений Щербаков дал поручение начальнику отдела охраны окружающей среды администрации округа подключиться к решению данной ситуации с применением мер административного воздействия. Руководство посёлка Метлино глава округа попросил контролировать ситуацию и своевременно информировать жителей о положении дел.

По традиции рабочую неделю глава округа начал не только с обсуждения рабочих моментов. Евгений Щербаков поблагодарил за ответственную примерную работу и вручил поощрения от имени губернатора Челябинской области и Госкорпорации «Росатом» специалисту управления архитектуры и начальнику отдела по режиму администрации округа. За многолетний добросовестный труд, весомый вклад в развитие градостроительства, высокий профессионализм почётной грамотой губернатора Челябинской области Бориса Дубровского был отмечен главный специалист отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Дмитрий Остроумов.

В связи с 25-летием образования Ассоциации закрытых административно-территориальных образований атомной промышленности Евгений Щербаков от имени генерального директора Госкорпорации «Росатом» Евгения Лихачёва за достижение высоких показателей в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие Озерского городского округа вручил почётную грамоту начальнику отдела по режиму администрации округа Татьяне Астаховой. Глава округа от души поздравил своих коллег, поблагодарил за безупречную совместную работу и ответственное отношение к делу.

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