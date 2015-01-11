Челябинская область вошла в первую десятку субъектов России по формированию комфортной городской среды

Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому на совещании с главами муниципальных образований доложили о том, что Южный Урал занял 7 место из 85 регионов страны в рейтинге самых активных территорий по реализации программы благоустройства мест проживания и отдыха людей, составленном министерством строительства Российской Федерации.

«Формирование комфортной городской среды названо Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным одним из основных направлений стратегического развития страны. В соответствии с составленным минстроем России рейтингом в дальнейшем будут выделяться регионам средства на благоустройство. Поэтому прошу активизировать работу по выполнению работ по программе в текущем периоде, а также подготовить планы на 2018 год. От того, как мы поработаем сегодня, будет зависеть комфорт жителей области в будущем», – подчеркнул Борис Дубровский.

Как доложил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, при расчете рейтинга учитывалась динамика реализации проекта, вовлеченность граждан и региональных властей, выполнение всех требований программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время работы по ее реализации выполнены более чем на 31%. Практически завершено, либо близко к завершению благоустройство в Кизильском (100%), Агаповском (92,5%), Кусинском (89,5%) и Пластовском (83,3%) районах. Более половины объема работ выполнено в Златоусте, Южноуральске, Аргаяшском, Еманжелинском, Кунашакском, Нязепетровском, Октябрьском районах. В соответствии с программой все работы по благоустройству будут завершены до конца 2017 года.

Реализация проекта на территории области осуществляется в соответствии с дорожной картой, утвержденной губернатором Борисом Дубровским. В нее попали 723 двора и 98 общественных территорий. На их благоустройство из федерального бюджета региону в 2017 году выделено 833 миллионов рублей. Также на поддержку программы по распоряжению главы региона выделено 357 миллионов рублей областных средств. Общий объем финансирования проекта составил 1 миллиард 190 миллионов рублей.

Две трети бюджета – 793,3 миллиона – предназначены для благоустройства дворовых территорий. Одна треть – 396,7 – идет на приведение в порядок общественных территорий.

Лидерами всероссийского рейтинга самых активных регионов по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» являются Калужская область, Красноярский край и Чеченская республика.

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