Школа шахмат объявляет набор на новый учебный год

04.09.2017 года (понедельник) в 18.00 в городском шахматном клубе пр. Карла Маркса, д.2, состоится организационное собрание по поводу занятий в шахматной школе.
Приглашаем на занятия девочек и мальчиков с 6 лет, более ранний возраст, при условии знания шахматной доски и как «ходят» фигуры.
По всем вопросам просьба обращаться по телефону т.7-97-68.
Шахматная Федерация Озерского ГО
https://vk.com/photo-79974574_347497763
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