В Озёрске утонул пожилой рыбак

29 августа 2017 в 10.00 в Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» обратился представитель УВД с просьбой оказать помощь в поиске озерчанина 1953 г.р., который еще 10 августа 2017 ушел на рыбалку и не вернулся.

На поиски озерчанина была привлечена водолазная группа на катере GLADIUS. В 10.40 спасатели обнаружили тело разыскиваемого на лабузе в 50 м от берега (напротив дома № 1 в мкр. Заозерный). Погибший был одет, при нем была удочка. Спасатели при помощи веревки транспортировали тело погибшего на берег и передали сотрудникам УВД.

Напоминаем, что прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный является местом, опасным для купания.