» Сороковские сороки, или СМИ нового формата

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 7 сентября, 02:29
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Сентябрь 2017 (54)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости читателей

Сороковские сороки, или СМИ нового формата

«Сорока на хвосте принесла новость, что на водонасосной станции большая авария, 1-2 августа в городе может не быть воды…»

Так (или примерно так) начинается письмо читателя в редакцию одного из озерских интернет-порталов.

Неважно, что на самом деле принесла сорока, и какую воду в каких домах на самом деле отключили, речь не об этом.

Ситуация №1

Рыли-копали-ремонтировали специалисты землеройных работ и нечаянно порвали водопровод. И так не по-детски порвали, что город остался без холодной воды. Нет, воду вернули (и по нынешним дивным временам достаточно быстро, в течение суток), речь не об этом.

Речь о том, что оперативной информации о происшествии город, естественно, не получил. Пользовались урывками, обрывками и разного рода цитатами: кто-то что-то прочитал на «вертушке» объявлений кабельного ТВ, кто-то - в интернете, кому-то соседка пересказала… Словом, «сорока на хвосте принесла».

Ситуация №2

В эти же «обезвоженные» дни в городе не было газа. Об этом всевозможными путями горожанам было сообщено заблаговременно. Так что электрические самовары, плитки и кипятильники с антресолей все достали вовремя. Речь не об этом.

Речь о том, что газ стал доступен на сутки раньше, но об этом озерчане тоже узнавали с помощью все той же птицы с роскошным черно-белым оперением, которая кому-то на хвосте принесла весть о том, что можно уже кипятить чайник на газовой плите, а не с помощью двух лезвий «Спутник» и электропровода.

Ситуация №3

Сюда можете вписывать по своему желанию всё, что угодно: возвращение детей из летних оздоровительных загородных лагерей, изменения в маршрутах общественного транспорта, подачу горячей воды после «летней» профилактики и т.д. и т.п.

По всем этим вопросам теперь горожане обращаются к сороке и ее многомудрому и выносливому хвосту.

Почему?

Потому что кроме сороки – некому…

Вы не поверите, но было время, когда в городе исправно трудилась информационная триада: муниципальное радио, муниципальное телевидение, муниципальная газета. Оперативная информация была действительно оперативной, а средства массовой информации были массовыми и доступными. И претензии горожанин мог предъявлять только к себе: не услышал, не увидел, не прочитал.

Но Озерск – «территория опережающего развития», и он так опережающе развивается, что в далеком прошлом осталось городское радио (проводное? фу! прошлый век!), городское телевидение (не цифровое? зачем оно нужно?!), а от городской газеты (которая, было время, выходила шесть раз в неделю) осталось название на невнятном рекламном листке.

Зато появилась потрясающая своей новацией идея: общественный информатор! Он всё расскажет населению о работе местных органов самоуправления, а местным органам самоуправления донесет все чаяния недоотчаявшегося населения. За «спасибо». Потому как информатор – общественный. То есть – на общественной работе.

Вообще-то в свое время эти функции выполняли муниципальные СМИ. И как ни парадоксально, но даже на закате социализма, в 1990 году газета «Озерский вестник» могла потребовать отчета о принятых мерах по критическим публикациям, ежели таковые совершались.

Кроме того, городское проводное радио изначально создавалось как средство информирования о чрезвычайных ситуациях, что для нашего города особо актуально. Причем радиофицированы были не только квартиры, но и уличные трансляторы («колокольчики»). И в праздничные дни музыка звучала по всему городу, создавая праздничное настроение всему Озерску. Сегодня же, после уничтожения телерадиокомпании «Иртяш», даже на парад к трибунам подключают колонки и усилители, которые не в состоянии «прокачать» площадь Ленина…

Озерск так опередил самого себя, что оказался на предыдущей ступени развития. Горожане же остались один на один с сороками и их хвостами. Как в каком-нибудь высокогорном ауле, далеком от цивилизации.

Полная демократия, плюрализм и свобода выбора. А хотелось бы человеческой жизни в человеческом обществе. Если, конечно, такое возможно в ЗАТО.

Александр Волынцев

Сороковские сороки, или СМИ нового формата

Ключевые теги: средства массовой информации.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (6)

Гость,

В городе есть газеты!
"Озерская панорама", "Вестник Маяка"!
Что вам еще надо?
Цитировать Ответить

Гость Гость Соня,

Целиком согласна с взглядом Александра Волынцева, нужно вернуть средства массовой информации.
Цитировать Ответить

Согласен...,

Газета "Вестник Маяка" - хорошая, газета, но это КОРПОРАТИВНАЯ газета. О жизни комбината и т.д.
"Озерская панорама" - рекламное издание и к СМИ не относится.
А речь, насколько я понимаю, об оперативной подаче информации и свободном доступе к ней. И это - да, радио и ТВ. Это факт. Согласен...
Цитировать Ответить

Гость,

Сюда можете вписывать по своему желанию всё, что угодно: возвращение детей из летних оздоровительных загородных лагерей, изменения в маршрутах общественного транспорта, подачу горячей воды после «летней» профилактики и т.д. и т.п.

только не надо передергивать. Данная информация присутствует в СМИ: радио, тв и сеть интернет. Да, это не муниципальные сми, но утверждать о том, что информация есть только на хвосте сороки - искажение реального положения вещей.

самое веселое, что публикуется панегирик с ноткой ностальгии по СССР, на сайте, где как раз необходимая информация присутствует.
Цитировать Ответить

Гость,

Не знаю... Я "нотки ностальгии по СССР" не заметила. Передергиваете тут как раз вы, уважаемый комментатор. В публикации говорится о том, что муниципальные СМИ были самыми доступными и массовыми. Или вы будете спорить с этим? Зря. Проводное радио было в каждой квартире и не всех предприятиях. И необходимая информация доходила до населения своевременно. Не то что сейчас. А муниципальные СМИ "закончились" не с уходом СССР, а совсем недавно. Что же касается FM-радио, интернета и кабельного ТВ, то всё это вместе взятое не заменит той триады, о которой говорится в материале. И это факт...
Цитировать Ответить

Отцы строили...,

Да, одну из старейших телерадиокомпаний области уничтожил карнавал из горе-руководителей города-завода и примкнувших к ним продажных "товарищей"!
Цитировать Ответить

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» Не точка, а многоточие, или Снова о судьбе центра «Точка Роста»
» «Двадцать пальцев». Видео
» Управы на ночных лихачей нет?
» Решается вопрос о переквалификации дела по факту избиения на более тяжкую статью
» За коммунальные услуги потребители будут рассчитываться напрямую с поставщиками
» Вирус all inclusive. Как уберечься от Коксаки? Ехать ли в Турцию?
Обсуждаемые новости
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» Сороковские сороки, или СМИ нового формата
» Не точка, а многоточие, или Снова о судьбе центра «Точка Роста»
» Шлагбаум и ныне там…
» Округ приступает к разработке следующего этапа программы «Формирование комфортной городской среды»
» Вниманию жителей города!
» Опыт программы «Формирование комфортной городской среды» будет учтён в 2018-2022 годах

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги