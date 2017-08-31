» Сороковские сороки, или СМИ нового формата

«Сорока на хвосте принесла новость, что на водонасосной станции большая авария, 1-2 августа в городе может не быть воды…»

Так (или примерно так) начинается письмо читателя в редакцию одного из озерских интернет-порталов.

Неважно, что на самом деле принесла сорока, и какую воду в каких домах на самом деле отключили, речь не об этом.

Ситуация №1

Рыли-копали-ремонтировали специалисты землеройных работ и нечаянно порвали водопровод. И так не по-детски порвали, что город остался без холодной воды. Нет, воду вернули (и по нынешним дивным временам достаточно быстро, в течение суток), речь не об этом.

Речь о том, что оперативной информации о происшествии город, естественно, не получил. Пользовались урывками, обрывками и разного рода цитатами: кто-то что-то прочитал на «вертушке» объявлений кабельного ТВ, кто-то - в интернете, кому-то соседка пересказала… Словом, «сорока на хвосте принесла».

Ситуация №2

В эти же «обезвоженные» дни в городе не было газа. Об этом всевозможными путями горожанам было сообщено заблаговременно. Так что электрические самовары, плитки и кипятильники с антресолей все достали вовремя. Речь не об этом.

Речь о том, что газ стал доступен на сутки раньше, но об этом озерчане тоже узнавали с помощью все той же птицы с роскошным черно-белым оперением, которая кому-то на хвосте принесла весть о том, что можно уже кипятить чайник на газовой плите, а не с помощью двух лезвий «Спутник» и электропровода.

Ситуация №3

Сюда можете вписывать по своему желанию всё, что угодно: возвращение детей из летних оздоровительных загородных лагерей, изменения в маршрутах общественного транспорта, подачу горячей воды после «летней» профилактики и т.д. и т.п.

По всем этим вопросам теперь горожане обращаются к сороке и ее многомудрому и выносливому хвосту.

Почему?

Потому что кроме сороки – некому…

Вы не поверите, но было время, когда в городе исправно трудилась информационная триада: муниципальное радио, муниципальное телевидение, муниципальная газета. Оперативная информация была действительно оперативной, а средства массовой информации были массовыми и доступными. И претензии горожанин мог предъявлять только к себе: не услышал, не увидел, не прочитал.

Но Озерск – «территория опережающего развития», и он так опережающе развивается, что в далеком прошлом осталось городское радио (проводное? фу! прошлый век!), городское телевидение (не цифровое? зачем оно нужно?!), а от городской газеты (которая, было время, выходила шесть раз в неделю) осталось название на невнятном рекламном листке.

Зато появилась потрясающая своей новацией идея: общественный информатор! Он всё расскажет населению о работе местных органов самоуправления, а местным органам самоуправления донесет все чаяния недоотчаявшегося населения. За «спасибо». Потому как информатор – общественный. То есть – на общественной работе.

Вообще-то в свое время эти функции выполняли муниципальные СМИ. И как ни парадоксально, но даже на закате социализма, в 1990 году газета «Озерский вестник» могла потребовать отчета о принятых мерах по критическим публикациям, ежели таковые совершались.

Кроме того, городское проводное радио изначально создавалось как средство информирования о чрезвычайных ситуациях, что для нашего города особо актуально. Причем радиофицированы были не только квартиры, но и уличные трансляторы («колокольчики»). И в праздничные дни музыка звучала по всему городу, создавая праздничное настроение всему Озерску. Сегодня же, после уничтожения телерадиокомпании «Иртяш», даже на парад к трибунам подключают колонки и усилители, которые не в состоянии «прокачать» площадь Ленина…

Озерск так опередил самого себя, что оказался на предыдущей ступени развития. Горожане же остались один на один с сороками и их хвостами. Как в каком-нибудь высокогорном ауле, далеком от цивилизации.

Полная демократия, плюрализм и свобода выбора. А хотелось бы человеческой жизни в человеческом обществе. Если, конечно, такое возможно в ЗАТО.

Александр Волынцев