Покорение ещё одной вершины

Кочурова Ольга Алексеевна - педагог высшей категории. Свою трудовую деятельность Ольга Алексеевна начала в должности агронома-семеновода в 1958 году. Трудовой стаж педагога 59 лет. Работала старшим научным сотрудником отдела агротехники и полевых культур, кружководом-полеводом. А в 1966 году Ольга Алексеевна переехала в Озерск и пришла работать кружководом на станцию юных натуралистов.

Ольга Алексеевна по духу – комсомолка, может быть даже – пионерка. 55 лет в педагогике, в Детском эколого-биологическом центре, а ранее СЮН, – это суметь надо! И за эту долгую жизнь в профессии она сохранила все свои лучшие качества: сердце у неё горячее, глаза загораются при каждой новой задаче, идеи в голове плодятся, профессионального выгорания и в помине нет.

Ольга Алексеевна всегда встречает трудности «с открытым забралом». Может всплакнуть, а может и кулаком по столу стукнуть. Не может только остаться равнодушной. Своих юннатов пестует и оберегает, учит их не только гидроэкологии, но и справедливости, житейским премудростям, правилам честной жизни. Не удивительно, что все её юннаты не забывают Ольгу Алексеевну.

Свою работу Ольга Алексеевна не просто любит, а живет ею. В кабинете гидробиологии и аквариумистики каждое утро встречают Ольгу Алексеевну рыбки, кролики, свинки, мышки, радуясь приходу хозяйки. Кочурова Ольга Алексеевна - отличник народного просвещения, Ветеран труда, Ветеран атомной энергетики и промышленности. Ольга Алексеевна награждена Почетной грамотой МОиН Челябинской области, Почетными грамотами и Благодарственными письмами главы ОГО, городского Совета депутатов, Управления образования администрации ОГО.

Сейчас ей предстоит взять ещё одну вершину – научиться отдыхать. Знаем, это трудно, но Ольга Алексеевна трудностей не боится. И коллектив всегда готов прийти на помощь. Надо гулять – а куда же лучше прогуляться, чем на станцию юннатов? Надо применять свои знания и опыт – опять туда же, мы всегда ждём Ольгу Алексеевну в качестве консультанта. Надо отметить праздник в весёлом кругу – добро пожаловать к нам.

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