На Южном Урале откроют круглогодичные социальные ярмарки

В Челябинской области будут работать круглогодичные социальные ярмарки – там можно будет купить продукты питания по ценам производителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«На сегодняшний день торговая надбавка в сетевых компаниях на продукты питания, в том числе первой необходимости, составляет от 100 до 200%, то есть цена практически удваивается. Данный вопрос я поставил перед министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Вариантом решения проблемы является малоформатная торговля, в том числе базары и ярмарки», – рассказал инициатор проекта, депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Идею одобрили глава Челябинска Евгений Тефтелев, министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков, губернатор Борис Дубровский, а также крупнейшие производители и фермерские хозяйства, среди которых ООО «Равис», ООО МПК «Ромкор», компания «Увелка», ПАО «Птицефабрика Челябинская», ООО «Объединение Союзпищепром» и другие.

«Отсутствие налаженной системы сбыта готовой продукции является сдерживающим фактором развития крестьянских и фермерских хозяйств региона. При этом мы четко наблюдаем потребительский тренд, когда выбор все чаще делается в пользу натуральных продуктов, без добавок и консервантов, произведенных по месту жительства. "Социальные ярмарки" – это тот проект, который в случае успешной реализации будет отвечать ожиданиям и производителей, и потребителей», – комментирует Дубровский.

Ожидается, что проект начнет работу в начале осени текущего года.

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