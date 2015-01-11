Муниципалитеты области стали лучше управлять бюджетными средствами

Региональный минфин оценил качество финансового менеджмента в муниципалитетах. Ежегодный мониторинг выявил в два раза меньше территорий-аутсайдеров, что свидетельствует о более ответственном подходе к организации бюджетного процесса на местах.

Итоговые оценки делят муниципалитеты на три группы – с высоким, надлежащим и низким качеством управления финансами.

По итогам 2016 года в первой группе оказалось 15 муниципалитетов (в 2015 году – 10), во второй группе – 23 территории (была 21), а в третьей – 5 (годом ранее – 12).

Согласно методике, оценивались качество планирования и исполнения бюджета, управление муниципальным долгом, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса и выполнение «майских» указов президента. Кроме того учитывалось, соблюдают ли органы местного самоуправления требования бюджетного законодательства.

Примечательно, что все отстающие муниципалитеты оказались в последней группе из-за выявления фактов, приводящих к их автоматической дисквалификации независимо от итоговых оценок. В частности, речь идет о несоблюдении нормативов при формировании расходов на оплату труда и завышении планов по доходам, а также о принятии обязательств сверх утвержденных в бюджете лимитов.

«В целом результаты мониторинга говорят о повышении качества управления муниципальными финансами в регионе, – отмечает глава южноуральского минфина Андрей Пшеницын. – Видно, что в 2016 году муниципалитеты ответственнее подходили к реализации бюджетной политики, демонстрировали качественные преобразования в организации бюджетного процесса».

По словам министра, территории ознакомились с результатами мониторинга и уже получили письменные рекомендации минфина области по повышению качества управления муниципальными финансами.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/municipalitety-oblasti-stali-luchshe-upravlyat-byudzhetnymi-sredstvami-40569