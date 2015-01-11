В Челябинской области состоялось «Лесное многоборье» и определен лучший вальщик леса

В преддверии Дня работников леса и в честь 75-летия создания лесной службы Челябинской области на территории Кыштымского округа состоялось ежегодное состязание «Лесное многоборье». Параллельно проходили профессиональные соревнования вальщиков леса с моторными пилами. По итогам определены победители, сообщает пресс-служба главного управления лесами региона. Напомним, в этом году в «Лесном многоборье» приняли участие 10 команд из Ашинского, Златоустовского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Миасского, Нязепетровского, Саткинского, Уфалейского и Усть-Катавского лесничеств. Участников «Лесного многоборья» приветствовали начальник Главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. «Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем работников леса, – обратилась к собравшимся Людмила Шеболаева. – Те, кто приходит работать в лесное хозяйство, имеют особое состояние души, а также способность не только любить природу, но и уметь слиться с ней». Начальник ГУ лесами региона отметил, что в этом году исполнилось 75 лет со дня создания лесной службы Челябинской области. «В феврале 1942 года было принято решение о создании управления лесоохраны и лесонасаждений, – рассказал Виктор Блинов. – На сегодняшний день в состав Главного управления лесами Челябинской области входят 22 лесничества и центр пожаротушения и охраны леса». Помимо этого, Виктор Блинов напомнил, что соревнования для работников лесного хозяйства, традиционно, проходят в два этапа: «Есть интеллектуальная часть, где специалисты соревнуются в познании лесных наук, а параллельно проходит конкурс профессиональных вальщиков, в ходе которого осуществляется валка леса, раскряжевка деревьев, обрезка сучьев». Руководитель Главного управления лесами также подчеркнул, что подобные мероприятия необходимы для сохранения традиций лесоводов, неформального общения работников лесничеств и оценки уровня знаний и мастерства конкурсантов. По итогам интеллектуальных соревнований «Лесного многоборья» победителем в общем зачете, показавшим лучшие результаты по сумме очков по всей программе соревнований, стала команда Уфалейского лесничества (155,5 балла). Второе место заняло Саткинское лесничество (153,5 балла), третье – Златоустовское лесничество (149 баллов). В результате проведения соревнований вальщиков леса первое место занял Алексей Яковкин (ООО «Кыштымский лес», 1075 баллов), второе место досталось Константину Глазырину (ООО «Тюбуклес», 1005 баллов) и третье место – Антону Ермакову (ООО «Леском Фавн», 785 баллов). Добавим, в Год экологии, проходящий в стране, особое внимание уделяется вопросам и проблемам лесной отрасли.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-sostoyalos-lesnoe-mnogobore-i-opredelen-luchshiy-valshchik-lesa