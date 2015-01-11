«LOVE_TOUR»для влюблённых. Впервые в Озёрске!

9 сентября в 18:00 - премьера! Первое путешествие! Участие в нем смогут принять лишь несколько влюбленных пар. Успевайте записаться! 8 963-474-90-03

Такого в Озерске еще не было. Романтическое свидание – спектакль-прогулка для влюбленных. Наденьте наушники, возьмитесь за руки, в последний раз окиньте взглядом привычную действительность. Приготовьтесь к перемещению во времени и пространстве. Три, два, один – приключения начинаются!

Декорации – уютный сквер, городские улицы и берег прекрасного озера. В главной роли – сами влюбленные. Фантастический сюжет наполняет ваши отношения новым смыслом. Таинственный голос уводит в другую реальность... Ни для кого не секрет, что для влюбленных весь мир предстает в новом свете. «Love_tour» не совершает никаких чудес, он делает эту простую истину ощутимой буквально. Единственное, что потребуется на маршруте – воображение и любовь!

В одном часе любви – целая жизнь. Оноре де Бальзак

Продолжительность прогулки – 60 минут.

Автор проекта – артист театра драмы и комедии «Наш дом» Андрей Сюськин. Конкретное место и время встречи участников, заказ билетов и остальные подробности: 8 963-474-90-03 (Яна Сюськина); [email protected]; https://vk.com/syuskina.

https://vk.com/teatr_ozersk