Вести с полей и из кабинетов

Волею календаря и снявшегося с турнира ФК "Касли" прошлую неделю ФК "Гранит" в областном первенстве пропустил, что дало возможность несколько подлечиться травмированным игрокам основы команды. Остальные же участники первенства Челябинской области продолжили свои выступления и 26 августа провели свои очередные матчи, которые принесли следующие результаты:

ФК "Катав" - ФК "Южноуралец" (Южноуральск) 3:0 (команде "Южноуралец" засчитано техническое поражение)

ФК "Куса" - "СКиК" (Трехгорный) 4:3

ФК "Первомайский" - "Академия футбола-КВАРЦ" (Кыштым) 3:1. Матч между командами ФК "Аргаяш" и ФК "Верхнеуральск" перенесен на резервный день в связи с участием ФК "Аргаяш" в сельской Спартакиаде Челябинской области. Турнирная таблица на 28 августа выглядит следующим образом:

1. ФК "Гранит" (Озерск) 12 8 1 3 35 - 10 25

2. ФК "Куса" (Куса) 11 7 3 1 22 - 9 24

3. ФК "Первомайский" (Первомайский) 11 7 3 1 19 - 11 24

4. "СКиК" (Трехгорный) 13 6 1 6 24 - 16 19

5. ФК "Катав" (Катав-Ивановск) 11 4 3 4 9 - 12 15

6. ФК "Аргаяш" (Аргаяш) 11 4 2 5 22 - 26 14

7. ФК "Южноуралец" (Южноуральск) 12 4 1 7 20 - 29 13

8. ФК "Верхнеуральск" (Верхнеуральск) 11 3 2 6 12 - 19 11

9. "Академия футбола-КВАРЦ" (Кыштым) 12 1 0 11 12 - 41 3

Свой очередной матч в областном первенстве ФК "Гранит" проведет 3 сентября на стадионе "Труд" с командой ФК "Аргаяш" (Аргаяш). Начало игры в 17.00.

Вчера, 29 августа, ФК "Гранит" провел второй полуфинальный матч Кубка КГО по футболу с "Металлургом" (Кыштым). После первого матча, который ФК "Гранит" выиграл со счетом 6:0, эта игра по большому счету превращалась в формальность, поэтому ФК "Гранит" играл далеко не в сильнейшем составе, но вновь добился "сухой" победы со счетом 3:0 (мячи у нашей команды забили А.Кирин, П.Харьков, В.Андреев). Таким образом, по итогам двух встреч с командой, выступающей в чемпионате Челябинской области, ФК "Гранит" забил девять безответных мячей и уверенно вышел в финал Кубка КГО. ФК "Гранит" выступал в следующем составе: Р.Усманов (вр); В.Мурунов, К.Мишура (Д.Горбунов, 61), Э.Шульц, А.Сериков; М.Макуров, В.Пономарев, П.Харьков, С.Игонин; А.Кирин, В.Андреев.

Так же вчера, 29 августа, в Челябинске состоялась конференция участников вновь образованной группы "Юг", зоны "Урал-Зап.Сибирь" 1 Лиги Первенства России по мини-футболу. Теперь помимо центров в Екатеринбурге, Перми и Тюмени, образуется еще один центр мини-футбола в Челябинске. Главным судьей турнира назначен Дмитрий Ашмарин.

На конференции были предварительно утверждены финансовые вопросы (взнос за участие - 55 100 руб), места проведения матчей (игры будут проходить по круговой системе дома и на выезде) - три зала в Челябинске и КСК "Лидер" в Озерске, предварительный состав участников (кроме челябинских команд и Озерска, будет Магнитогорск, Южноуральск и, возможно, Уфа и Кыштым) - от 12 до 15 команд. Утвержден регламент проведения матча - 2 тайма по 25 минут "грязного" времени с последней минутой "чистого" времени. Окончательный вариант по составу участников и регламент проведения турнира будет принят на судейской 5 сентября.

От МФК "Гранит" в конференции приняли участие председатель правления "АФиХ ОГО" Александр Сухарев и исполнительный директор "АФиХ ОГО" Геннадий Мокробородов.

P.S. Странно, что от Озерска больше не было представителей никаких организаций или команд. Ведь в городе столько (на словах) "подвижников" и "радетелей за мини-футбол". Вот и включились бы в российский турнир, показали бы на что способны в плане организации тренировочного процесса и управления командой в играх рангом чуть повыше первенства ОГО. Устроили бы Озерское дерби! А так, пустое сотрясание пространства сети...

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru