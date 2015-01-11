Родительское собрание ведет министр

Когда во всех школах будет пятидневка? Может ли учитель на уроке пользоваться мобильником? Зачем нужен экзамен по иностранным языкам после 9 класса? Закроются ли коррекционные школы? Как будут проходить уроки труда? Почему в школу попадают плохие учебники? До каких пор с родителей и учителей будут собирать деньги на ремонт классов? Эти и многие другие "горячие" вопросы участники собрания задали министру.

Ольга Васильева напомнила: переходить или нет на пятидневку, решает сама школа. Но для началки, безусловно, лучше всего выбрать пятидневное обучение.

- Так уж ли нужен школьникам экзамен по иностранным языкам в 9 классе? Дети и так перегружены, - задали вопрос министру родители из Белгорода.

Экзамен в 9 классе по иностранному языку, по мнению Ольги Васильевой, необходим.

- С иностранным у нас беда. Надо что-то менять в преподавании. За то время, что отпускается на изучение иностранного языка, ученики должны хорошо говорить. Но этого нет, - рассказала Ольга Васильева.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов добавил, что с сентября начнется исследование по иностранным языкам, которое даст ответы на многие вопросы.

Родители и педагоги из Курганской области интересуются: "Будет ли министерство поддерживать рублем детские лагеря отдыха, которые нуждаются в ремонте и обновлении? Нельзя ли поменять правила перевозки детей к лагерям отдыха "Орленок" и "Океан", так как требуется, чтобы дети во время пути обедали только в ресторане поезда, а это дорого?"

- У нас 42 тысячи лагерей отдыха. Большая часть построена 30-40 лет назад. В этом году мы вложили в поддержание материальной базы 35 млрд рублей, будем работать и дальше. Считаю, что строгая регламентация, связанная с переездом, - излишняя. Надо исходить из разумного, - ответила министр.

- Почему учебники по школьной программе не дают возможности подготовиться к экзаменам? - обратилась к Ольге Васильевой выпускница из Казани и привела в пример учебник обществознания.

В ближайшее время изменится перечень учебников для школ. Сейчас в перечне 1376 учебников. Ко многим есть претензии учителей.

- Больше всего - к учебникам русского языка, математики, окружающего мира, истории, иностранного языка, - отметила министр. - Надо рассмотреть новые формы экспертизы и вернуться к учебникам, которые дают базовое содержание. Не должно быть больше трех линеек. Какими учебниками довольны учителя? Русским языком Рамзаевой, а также Барановой и Ладыженской, "Окружающим миром" Плешакова, "Математикой" Виленкина. А о том самом учебнике обществознания, которым была недовольна школьница из Казани, одна из педагогов высказалась так: содержание из области "поговорим на лавочке".

Ольга Васильева подчеркнула, что заявительного принципа для того, чтобы попасть в перечень, быть не должно. Сейчас ситуация такая: "...я нашел автора, он написал учебник, я нашел рецензентов, заплатил им, они выдали рецензии, и книга ушла на экспертизу".

- Предполагаю, что будут большие проблемы, потому что учебники - это большой бизнес, - заметила министр.

Еще одна важная тема - инклюзия и коррекционные школы. "Если особенных детей можно теперь отдать в обычные классы, не закроются ли спецшколы?" - волнуются родители из Хакасии.

- В этом году детей с особыми потребностями приняли 11 тысяч школ. При этом ни одна коррекционная школа не будет закрыта. Сейчас в России 1764 таких школ, все продолжат работать, - пояснила министр.

Кадры для школ готовят 60 дефектологических факультетов, которые больше не станут делать упор только на логопедию, как это было в последние годы. В этом году впервые пройдет Всероссийский съезд дефектологов и будет восстанавливаться единая система повышения квалификации учителей. В том числе - для инклюзива.

"Знаю, что в регионе есть проблемы с третьей и второй сменой, ремонт школ - вопрос серьезный. Но поборы с родителей и учителей на ремонт недопустимы", - ответила министр на жалобу родителей из Дагестана.

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