С 1 сентября стартует программа помощи студенткам — молодым матерям

«С начала учебного года вступают в силу нормативные документы, которые наделяют женщин, родивших ребенка в период обучения, приоритетным правом при переводе с платных форм обучения на бюджетные», - пояснили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Министерство образования и науки России.

«На сегодняшний день приоритетным правом также наделены: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и те, кто утратил в процессе обучения одного или обоих родителей», - напомнили представители Минобрнауки. Теперь этот перечень дополнили молодые матери.

Согласно приказу Минобрнауки, принятому еще в апреле, с 1 сентября 2017 года решено включить в перечень лиц, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, женщин, родивших ребенка в период обучения.

«Я думаю, что уже к следующему учебному году это уже все будет отлажено», - сообщила тогда агентству РИА «Новости» министр образования Ольга Васильева. По мнению главы Минобрнауки, нововведение поможет закончить обучение студенткам, ставшим «молодыми мамами».

Условием для перевода является отсутствие академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения, пояснили в пресс-службе министерства образования.

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