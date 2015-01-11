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День знаний 1 сентября

Традиционно, в День знаний 1 сентября, все дети школьного возраста отправляются на торжественную линейку, а студенты заполняют аудитории. Подготовка к новому учебному году начинается уже в августе в виде шумных школьных базаров и ярмарок, где можно выбрать новенькие, яркие и блестящие школьные принадлежности. Этот день волнующий для всех — и молодого поколения, и их родителей — ведь что может быть важнее знаний, которые мы приобретаем в школьные и студенческие годы, для становления личности человека?

Значение праздника Дня знаний

Помните ли вы себя накануне 1 сентября? Все учебники с любовью обернуты, карандаши наточены, одежда отглажена, тетрадки подписаны, ранец собран. Этот ритуал остается неизменным уже не одно десятилетие,

Всем знакомы и волнения, сопровождающие подготовку к новому учебному году. Еще бы — впереди новый школьный год, новые знания, новые впечатления и новый опыт!

Ребята слишком малы, чтобы осознать важное значение образования для развития личности, которое мы начинаем понимать гораздо позже — школа дает нам не только знания и прививает нравственность, но и вручает каждому индивидуальную путевку в жизнь, от которой зависит дальнейшая судьба каждого.

Значение школьного коллектива трудно переоценить — он формирует характер каждого из нас, под влиянием учителей раскрываются таланты и способности ребенка. В школе завязывается первая дружба и мы переживаем любовь — фантастическое чувство, воспоминания о котором сопровождают всю дальнейшую жизнь.

История праздника Дня знаний

Если заглянуть вглубь веков, то история подскажет, что 1 сентября отмечался как праздник жатвы в древней Иудее. Считается, что Иисус Христос в первый раз обратился к народу, который был готов впитывать новые знания, с проповедью именно в этот день.

Спустя три сотни лет римский император Константин Великий, который определил христианство основной религией, собрал первый Вселенский собор. Одним из решений, принятых этим собором, была дата 1 сентября – отныне с неё начинался новый год.

Исторически же в учебных заведениях Российской империи 1 сентября не было отсчётом для нового школьного года. В 17-18 веках в гимназиях и школах он обычно начинался во второй половине августа или даже позже: в конце сентября или начале октября. Сельские же школы обучения грамоте вообще приступали к работе с декабря. Однако со временем школы, функционирующие при церквях, пришли к единой дате начала занятий – с 1 сентября, то есть с церковного нового года.

Не всем известно, что в первые два десятилетия существования СССР, а точнее до 1935 года, у школ и других учебных заведений не было установленной даты начала занятий, кроме расплывчатого понятия «в конце лета или осенью». Первый день осени, как единая дата для всех школ и вузов, введена была только в сентябре 1935 года. Собственно, именно тогда власти обязали все заведения начинать учёбу 1 сентября, а вот окончание года так и осталось плавающим: в пределах первых двадцати дней июня.

Официальным праздником 1 сентября стал не так уж и давно. Он был учреждён в июне 1984 года в последнее десятилетие существования Советского Союза и назван «Днём знаний». Особое значение он имеет для первоклашек, для которых школа означает переход из совсем беззаботного детства в период ответственной учёбы, ну и, конечно же, для их не менее волнующихся родителей.

А вы помните самый первый День знаний в своей жизни?

Традиции Дня знаний

Как и все праздники, День знаний тоже имеет свои собственные традиции. 1 сентября школьники — от ребятишек младшего возраста до выпускников старших классов — отправляются в школу на торжественную линейку с букетом цветов, который вручается первой учительнице или классному руководителю в знак уважения, благодарности и доверия.

Множество букетов цветов – это отличительная особенность праздника. Какие только цветы вы ни увидите: астры, георгины, гладиолусы, герберы, хризантемы, розы. Это самое настоящее буйство красок и ароматов!

Как таковые занятия в первый день школьного года обычно не проводятся, а сам праздник начинается с торжественной линейки: школьники читают стихи и поют песни, а учителя и школьное руководство произносят вдохновляющие речи. Иногда на такие линейки приглашаются представители местной администрации (городской или сельской), а в крупных городах на них заглядывают даже ведущие политики.

Нередко проводятся и более масштабные концерты. В самом же конце праздничной линейки для маленьких новичков звучит их первый в жизни школьный звонок. Первый звонок – это многолетняя традиция, которая продолжает быть неизменной до сих пор. Один из старшеклассников сажает на плечо первоклашку, изо всех сил звонящую в колокольчик, они проходят круг почёта, а затем он заносит её в здание школы – и именно с этого звонка официально начинается новый учебный год. Остальные же старшеклассники за руку заводят новоиспечённых школьников в первый класс, где их рассаживают за парты.

Когда все школьники и учителя собрались в своих классах, наступает время для проведения открытых уроков — «уроков мира», «уроков мужества», «уроков памяти» или «защиты Отечества», на которых приглашённые почётные гости общаются с молодым поколением. Как правило, после всех этих торжеств дети возвращаются домой, но на следующий день их ждёт уже самая настоящая школа с уроками, оценками и домашними заданиями.

В целом же, Праздник знаний – это скорее радость от встречи с одноклассниками после лета, а также оживлённый обмен впечатлениями и новостями. А само проведение церемонии школьного «нового года» фактически является визитной карточкой любого учебного заведения.

Праздник знаний в странах бывшего СССР и Европе

В связи с общностью истории, традиции празднования 1 сентября и других праздников и поныне мало чем различаются в таких постсоветских государствах, как Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и др. бывших союзных республиках.

Обилие цветов, белые банты и ленты, темный низ и светлый верх, торжественная линейка на школьном дворе, торжественные речи и уроки мужества. Те же взволнованные первоклашки и их родители, и те же уверенные в себе и «умудренные» школьным опытом старшеклассники с некоторой снисходительностью в поведении.

Для одних это первый день в школе, для других — первый день последнего учебного года, а для третьих — грустный день окончания летнего веселья и возвращения к строгому графику и домашней работе. Уже «бывалые» школьники в этот день получают информацию об уроках, предметах и учебном плане, а малыши-новички восторженно изучают новую обстановку.

Во времена СССР самым первым, обязательным уроком 1 сентября был так называемый урок мира, на котором детям рассказывали о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне, и цене, заплаченной гражданами СССР за этот мир. После распада Советского Союза постсоветские страны по-прежнему празднуют День знаний 1 сентября, и он всё также является официальным праздником. Мало того, работодателям рекомендуется давать родителям школьников выходной день, чтобы они могли посвятить его своим чадам — сопроводить в школу и посетить торжественную линейку.

Есть и различия в празновании — в Беларуси 1 сентября стало официальным праздником в 1998 году, а в Казахстане – в 2001 году.

День знаний в европейских странах

1 сентября считается и называется международным Днём знаний, но в европейских странах школьный год начинается в разные дни.

Например, в Великобритании большинство школ открывают свои двери в первую неделю сентября.

Франция придерживается даты 1 сентября – в этот день для новичков проводится торжественный школьный обед, на котором ученики и родители знакомятся со школой.

В Болгарии школьный год стартует с 15 сентября – на торжественной церемонии поднимают государственный флаг, директор выступает с речью, а школьники постарше готовят концерт для первоклашек.

В Германии каждая школа (по согласованию с федеральными властями) сама устанавливает день начала занятий, обычно в августе или в сентябре, а первоклашки идут на свой первый урок не с букетом, а с кульком, в который родители складывают сладости и маленькие подарки.

В Испании учебные заведения принимают учащихся с 1 сентября, однако существует строгое правило – все они должны сесть за парты не позднее 1 октября.

Маленькие финны и шведы отправляются в школу уже 15 августа.

Школьные годы — трудное и ответственное время. По-настоящему счастливыми для ребятишек они становятся только благодаря усилиям умных и ответственных учителей, которых с благодарностью помним все последующие годы и благодарим за то хорошее, что они нам привили.

С Днем знаний!

http://ladychef.ru

Ключевые теги: День знаний.

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