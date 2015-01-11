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| Авторские разделы » Алексей Козедубов

Уйгурские хошаны

Если рядом расположены два океана, совершенно разные и непохожие друг на друга, то, наверное, в месте их соединения должно рождаться что-то этакое, особенное, вобравшее в себя все уникальное с той и с другой стороны. А может быть, наоборот, то течение, что проходит по границе соединения, отдает океанам нечто такое, что во многом делает их уникальными и притягательными.

Так на границе цивилизационных океанов Китая и Средней Азии лежит Восточный Туркестан, или Кашгария, или Уйгурстан. Живут там уйгуры, чья кулинария является уникальной. Те же манты, лагман, мампар, дапанджи и многое другое мы знаем как китайские, узбекские, киргизские блюда, но уйгуры считают их истинно своими. Да и тот, кто пробовал что-то, что выходит из-под рук уйгуров, согласится с этим на сто процентов.

И если к наличию этих блюд в среднеазиатской кухне уйгуры относятся лояльно (все-таки тюрки, мусульмане, да и не претендуют «собратья» на авторство), то к китайцам отношение ревностное. Сказывается и чужеродность, и многовековая вражда, и оккупация Китаем, как считают уйгуры, их родины, которая нынче существует в виде Синьцзян-Уйгурского Автономного Района Китая. Как однажды сказала в разговоре одна уйгурка, китайцы раньше питались только червяками да пауками и только благодаря уйгурам узнали, что такое настоящая еда.

Как бы там ни было, предлагаю попробовать уйгурские хощаны – еще одно уйгурское чудо. Для этот нам понадобится:

  • мука - 600 г
  • яйцо - 1 шт.
  • вода - 300 г
  • баранина - 200 г
  • тыква - 600 г
  • луковица - 2 шт
  • курдючное сало - 100 г
  • черный перец - по вкусу
  • соль - по вкусу

Хошаны бывают разные: из дрожжевого теста и из пресного. Бывает, что мешают то и другое. Вчера я делал из дрожжевого, но забыл сделать фотоотчет. Остался фарш, и сегодня хошаны из пресного теста. Кстати, фарш тоже используется разный: мясо, тыква, картошка, зелень… Но особенно любим уйгурами фарш из микса тыквы и мяса. Его-то сегодня и делаем. Сразу надо сказать, что мера продуктов очень приблизительная. Ведь мы, в основном, всегда делаем на глаз и по ощущениям. Поэтому все можно менять в ту или иную сторону. Как кому понравится.

Первым делом замесим тесто. Обычное пресное тесто. Оно должно быть крутым, но в меру. Замесив, отложим в сторонку на полчасика расстояться. Главное, не забыть его чем-нибудь прикрыть, чтобы не подсохло.

А в это время займемся фаршем. Весь процесс нехитрый: баранину (вполне допускается и говядина), тыкву, курдюк (или говяжий внутренний жир) и лук нужно порезать маленькими кубиками. Из специй только черный перец. Ну и соль. Все это хорошо перемешать и на пока отставить.

Теперь режем тесто на колбаски. Разрезаем колбаски на кусочки граммов по 20-25. И раскатываем блинчики. Примерно так же как с пельменями. Одно лишь «но». Как правило, в хошанах хорошо раскатывают края. Середку оставляют чуть толще. Выкладываем на кружочки фарш и залепляем. Тут тоже допускается поступать по разному. Мне, например, привычней залеплять в форме беляша с дыркой в середине, то есть, делать некий мешочек, а затем мешочек наглухо закрывать, пригибая получившуюся «пипку» к дну. Затем, донышком кладу на стол. Важно, чтобы не было ни малейшей дырки!

А можно лепить, допустим, как пирожки, соблюдая условие про дырку.

 Налепив хошанов, ставим на конфорку сковороду с растительным маслом. Одновременно ставим на огонь нижнюю кастрюлю мантышницы с водой. Масло разогреваем до дымка и выкладываем в него хошаны швом вниз. Жарим до золотистого цвета. Переворачиваем и жарим вторую сторону также до золотистого цвета. И вынимаем. Так поступаем со всеми.

 Теперь обжаренные (и пока полусырые) хошаны выкладываем на круги мантоварки (маслом смазывать круги не надо) и варим их на пару в течение 20-25 минут.

 Ну, вот и все. Вытаскиваем и наслаждаемся. Хошаны едят с «уйгурским медом», как в шутку уйгуры называют приправу лазджан, состоящую из красного перца, чеснока, масла и уксуса, а также с катыком – кислым молоком. А можно их вкушать и просто так. Они этого более чем достойны.

P.S. Не знаю, получилось ли понятно? Но в случае чего обращайтесь - разъясню)))

Ключевые теги: баранина, тыква, лук, мука, курдючное сало.

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