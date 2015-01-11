День открытых дверей онлайн

5 сентября в ДК «Маяк» пройдет традиционный День открытых дверей.
В фойе можно будет встретиться и задать вопросы любому руководителю детского творческого коллектива, а также записать своего ребенка в понравившийся коллектив на новый творческий сезон 2017-2018 гг.
Начало в 18.00, вход свободный.
Справки по т. 66636
Онлайн-трансляция - на сайте Озёрск.ру.
Ключевые теги: ДК Маяк.
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