День открытых дверей онлайн

5 сентября в ДК «Маяк» пройдет традиционный День открытых дверей.

В фойе можно будет встретиться и задать вопросы любому руководителю детского творческого коллектива, а также записать своего ребенка в понравившийся коллектив на новый творческий сезон 2017-2018 гг.

Начало в 18.00, вход свободный.

Справки по т. 66636

Онлайн-трансляция - на сайте Озёрск.ру.