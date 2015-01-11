Фирма «Все Лучшее Детям» отказалась поставлять подгузники детям-инвалидам

Арбитражный суд Челябинской области признал, что ООО «ВЛД-Групп «Все Лучшее Детям» обоснованно признано уклонившимся от заключения контракта на поставку технических средств реабилитации (подгузников) для детей-инвалидов и включено в Реестр недобросовестных поставщиков.

Данный аукцион в 2016 году проводило Министерство социальных отношений Челябинской области. Начальная цена контракта составила 3,8 млн рублей. Победителем аукциона, снизившим цену контракта до 3,4 млн рублей, признано ООО «ВЛД-Групп «Все Лучшее Детям».

Однако после публикации министерством проекта контракта на официальном сайте закупок компания его так и не подписала. При этом ООО «ВЛД-Групп «Все Лучшее Детям» неоднократно обращалось к заказчику с предложениями об изменении условий государственного контракта.

Так, проект контракта заказчиком был опубликован еще 29 августа 2016 года. При этом через 11 дней контракт со стороны ООО «ВЛД-Групп «Все Лучшее Детям» подписан не был, обеспечение исполнения контракта заказчику не представлено.

Согласно ч. 3 ст. 70 Закона о контрактной системе в течение 5 дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Как сообщило ООО «ВЛД-Групп «Все Лучшее Детям» Челябинскому УФАС России, при подаче заявки на аукцион компанией была допущена техническая ошибка при указании информации о готовности поставки подгузников с индикатором влагонасыщения в соответствии с условиями документации.

Компания пыталась решить указанную проблему путем устных переговоров с заказчиком об изменении им технического задания к контракту. Однако министерство в соответствии с Законом о контрактной системе, содержащим запрет на заключение контракта на не соответствующих аукционной документации и заявке победителя условиях, признало ООО «ВЛД-Групп «Все Лучшее Детям» уклонившимся от заключения контракта.

Согласно ч.1 ст.34, ч.1,2 ст.70 Закона о контрактной системе контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

Челябинское УФАС России указало, что ООО «ВЛД-Групп «Все Лучшее Детям» должно нести ответственность за достоверность указанной в заявке информации. Подача заявки на участие свидетельствует о согласии компании на поставку товара на условиях аукционной документации.

Также суд первой инстанции в своем решении отметил, что действия ООО «ВЛД-Групп «Все Лучшее Детям» с учетом содержания его заявки и социальной значимости объекта закупки не отвечают требованиям добропорядочности.

ООО «ВЛД-Групп «Все Лучшее Детям», его учредители и генеральный директор включены в Реестр недобросовестных поставщиков и не смогут участвовать в государственных и муниципальных закупках на протяжении 2-х лет.

http://chel.fas.gov.ru