» Опыт программы «Формирование комфортной городской среды» будет учтён в 2018-2022 годах

В студии Озёрск.ру заместитель главы Озёрского городского округа Иван Сбитнев и советник главы ОГО по вопросам ЖКХ Станислав Воденко подробно рассказали о перспективах и этапах программы «Формирование комфортной городской среды» на период с 2018 до 2022 года.

Напомним, с 1 сентября в Озерском городском округе начинается приём предложений для включения в план мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на период с 2018 до 2022 года.

Следует уточнить, что ранее установленный срок приёма предложений до 15 сентября по многочисленным обращениям граждан был продлён до 20 сентября. Из официальных источников стало известно, что на 5 сентября запланировано совещание с участием депутатского корпуса. Депутатам предстоит подключиться к данной работе и проработать предложения по благоустройству со своими избирателями на округах.

Материал подготовили Александра Лебедева и Юлия Женина