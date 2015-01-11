Из горящей квартиры спасена пожилая озерчанка

1 сентября в 3 часа ночи в квартире жилого дома по проспекту Победы, 24, произошел пожар на площади 10 м2. Во время тушения пожара из горящей квартиры была спасена женщина 1933 года рождения, и передана сотрудникам скорой помощи. В результате пожара: уничтожены огнем комната, коридор, закопчены кухня, ванна. Причины пожара устанавливаются.

Уважаемые жители Озёрского городского округа!

Пожарная охрана Озерска призывает всегда помнить о простых правилах пожарной безопасности! Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только профессионалам. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов, не перегружайте электросеть! Не пользуйтесь неисправными электроприборами, выключайте их перед уходом из помещения! Не оставляйте без внимания своих престарелых родственников! Помните, огонь не прощает халатности!

Эмиль Сибагатуллин