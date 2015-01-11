Объем претензионно-исковой работы регоператора капремонта превышает 100 миллионов рублей

Общая сумма взыскания по делам, связанным с погашением задолженности по уплате взносов на капремонт юридическими и физическими лицами составляет 101, 3 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта. Региональный оператор капитального ремонта Челябинской области с начала своей деятельности начал практику подачи исковых заявлений по взысканию задолженности в фонд капитального ремонта. На сегодняшний день можно констатировать, что судебная практика в целом сложилась в пользу регоператора. Особое внимание уделяется работе с неплательщиками – жильцами тех многоквартирных домов, где капитальный ремонт уже проведен. «Сама система «общего котла» предполагает аккумулирование средств на одном, общем счете и перераспределение их на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с региональной программой, – отметил генеральный директор регоператора капремонта Челябинской области Вадим Борисов. – Жильцы дома, который вошел в краткосрочный план проведения капитального ремонта, даже при недостаточности собранных по дому средств на капремонт, получат его своевременно, позаимствовав эти средства у домов, которые стоят в регпрограмме позже». Продолжая уплачивать взносы в фонд капитального ремонта, собственники отремонтированных домов «гасят» образовавшуюся задолженность и тем самым сохраняют финансовую устойчивость регионального оператора.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/obem-pretenzionno-iskovoy-raboty-regoperatora-kapremonta-prevyshaet-100-millionov-rubley