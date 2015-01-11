«Южноуральская книга-2017»: прием изданий на конкурс продлен

К рассмотрению принимаются книги, вышедшие с сентября 2015 по август 2017 года: художественная литература, фотоальбомы, научные труды, справочники, оригинальные издательские проекты. Отдельные номинации предусмотрены для определения лучшего краеведческого издания, дизайнерского оформления и полиграфического исполнения книги, сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Областному конкурсу «Южноуральская книга» в этом году исполняется 15 лет. Он проводится Челябинской областной универсальной научной библиотекой при поддержке правительства и министерства культуры Челябинской области. Конкурс стал заметным событием в культурной жизни региона, позволяющим выявлять и продвигать лучшие издания. В связи с популярностью конкурса оргкомитетом ЧОУНБ было принято решение продлить прием изданий до 8 сентября. Одна из ведущих номинаций «Южноуральской книги-2017» – краеведческое издание популярного характера. Это воспоминания о людях, семейные хроники, мемуары, путешествия по родному краю и туризм. Например, одна из конкурсных заявок издательства «Каменный пояс» – краеведческое издание «Путешествия по Уралу» Константина Теплоухова. Книга содержит его дневниковые записи «По Северному Уралу» и два рассказа («По реке Чусовой» и «В Мраморском заводе»), написанных более ста лет назад на основе впечатлений от путешествий по уральской земле. Издание раскрывает путь человека, жившего сто лет назад. Другой быт, страна и люди – еще не обремененные техническим прогрессом, располагавшие роскошью побыть наедине с природой, восхититься ее красотой и величием. Конкурсные издания принимаются до 8 сентября в отделе литературы по искусству Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Участие в конкурсе бесплатное. Контактное лицо: Светлана Тарасова, заведующая сектором отдела литературы по искусству: +7 (351) 266-05-18; [email protected] Положение об Областном конкурсе на лучшую издательско-полиграфическую продукцию «Южноуральская книга – 2017» Подведение итогов конкурса и вручение наград состоится 6 октября в Законодательном собрании Челябинской области.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskaya-kniga-2017-priem-izdaniy-na-konkurs-prodlen-40688