Росстат зафиксировал рекордную за всю историю наблюдений дефляцию

Дефляция в России по итогам августа составила рекордные 0,5 процента. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Благодаря снижению потребительских цен в последний месяц лета, годовая инфляция (август к августу) опустилась до 3,3 процента, следует из данных Росстата. С начала года цены поднялись на 1,8 процента, говорится в сообщении ведомства.

Основной импульс летней дефляции придало удешевление плодоовощной продукции нового урожая. "Так, цены на капусту белокочанную снизились на 42,6 процента, картофель, морковь, лук репчатый, помидоры - на 26,2-28,5 процента, свеклу, виноград, бананы - на 15,6-18,6 процента", - отмечается в сообщении Росстата.

Общее снижение цен на потребительские товары в августе по отношению к июлю составило 1,8 процента. Тот же показатель без учета плодоовощной продукции был равен 0 процентов, следует из данных Росстата.

Как ранее писала "Российская газета", рекордной примерно за десять лет стала еще недельная дефляция в 0,2 процента за неделю с 22 по 28 августа.

Во вторник глава Минэкономразвития Максим Орешкин спрогнозировал возможную инфляцию в 3,5 процента по итогам 2017 года при условии сохранения текущего курса доллара. Цель Банка России по инфляции на 2017 год составляет 4 процента. Текущая ценовая динамика существенно повышает вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на опорном заседании 15 сентября, писали ранее аналитики Sberbank CIB.

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