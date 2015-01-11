Уважаемые жители Озерского городского округа!

16 сентября 2017 года, с 10:00 до 18:00, на площади перед зданием ДТДиМ по ул. Иртяшская, д.1 состоится сельскохозяйственная ярмарка «Сад. Дача. Осень - 2017».

На ярмарке будет организована расширенная продажа саженцев плодово-ягодных культур, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур. Будет представлена продукция плодопитомников Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края.

Также на ярмарке можно будет приобрести мясные деликатесы, восточные сладости и медовую продукцию.

Информация предоставлена управлением экономики администрации ОГО