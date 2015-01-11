Южноуральским «закрытым городам» разрешат получить статус ТОСЭР

Это позволит создать новые рабочие места и привлечь инвестиции в экономику моногородов. Ожидается, что соответствующий закон будет принят депутатами Госдумы в осеннюю сессию.

Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов, в избирательный округ которого входят два ЗАТО нашего региона, претендующих на получение статуса ТОСЭР: Озерск и Снежинск. Он подчеркнул, что принятие этого важного для Челябинской области законопроекта станет для него одним из приоритетом в его работе на осеннюю сессию Госдумы, которая стартует начиная со следующей недели.

Новый закон, который касается сразу трех южноуральских городов: Озерска, Снежинска и Трехгорного, призван устранить коллизию, создающую ограничения для ЗАТО, которые включены в перечень моногородов. Напомним, что сейчас порядок создания ТОСЭР не распространятся на ЗАТО, которые одновременно являются моногородами, из-за чего ни Озерск, ни Снежинск, ни Трехгорный не могут получить преференции, полагающиеся территориям опережающего социально-экономического развития. Предложенные парламентариями изменения в Федеральный закон № 473-ФЗ позволят создавать ТОСЭР в "закрытых городах" с учетом общего порядка создания территорий опережающего развития. Предполагается, что в случае поддержки парламентариями, закон может быть принят в трех чтениях уже в ходе осенней сессии.

«Есть позиция Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по этому вопросу, и она у нас совпадает: статус ТОСЭР послужит серьезным толчком для развития экономики Озерска, Снежинска и Трехгорного. Потенциальные резиденты ТОСЭР в закрытых городах нашего региона уже планируют реализовать 25 проектов с объемом инвестиций 9,4 млрд. рублей, которые позволят создать дополнительно 1800 рабочих мест. Мы уже провели переговоры с председателем комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым и достигли договоренности о том, этот закон будет рассмотрен в самое ближайшее время. Также у нас есть понимание того, что вероятность его принятия в осеннюю сессию довольно высока», - заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, что согласно закону о ТОСЭР отдельным территориям РФ предоставляется целый ряд льгот. Это в том числе сниженные налоги на прибыль, имущество и землю, а также льготный режим подключения к объектам инфраструктуры и льготные ставки по арендной плате. Инвесторы, готовые разместить свои предприятия на территории городов, которые претендуют на статус ТОСЭР, уже есть.

На данный момент статус территории опережающего социально-экономического развития уже получил Бакал и Верхний Уфалей. Сейчас там формируется пул резидентов ТОСЭР, что позволит создать около 2 тыс. рабочих мест.

Владимир Бурматов также отметил, что высоко оценивает шансы "закрытых городов" на получение статуса ТОСЭР.

«Я считаю, что территориями Челябинской области, претендующими на получение статуса ТОСЭР проделана внушительная подготовительная работа, есть понимание того, как эффективно реализовать этот проект, разработана дорожная карта, поэтому мы все рассчитываем на победу наших ЗАТО для того, чтобы дальше помогать городам привлекать инвесторов, создавать новые производства, открывать предприятия, развивать инфраструктуру и наполнять бюджет за счет дополнительных поступлений», - заключил парламентарий.

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