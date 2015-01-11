Анонсирована индексация зарплат не охваченных «майскими указами» бюджетников

Согласована индексация зарплат бюджетникам, не охваченным «майскими указами», заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Отвечая на вопрос на полях ВЭФ-2017, согласована ли схема повышения зарплат бюджетникам, не охваченным «майскими указами» президента, министр заявил: «Она согласована на 4%», - передает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимиром Путин в ходе совещания с кабмином предложил проиндексировать с учетом инфляции зарплаты тех бюджетников, которые ранее не попали под действие майских указов, поручив представить предложения по этому вопросу.

В Минтруда сообщили, что предложенная Путиным индексация зарплат бюджетников, которые не попали под действие «майских указов», может коснуться 5,8 млн человек. В ведомстве отметили, что речь идет о бюджетниках в соцсфере: экономистах, юристах, бухгалтерах, кадровиках, инженерах, программистах, техниках, электромонтерах, слесарях, сантехниках, уборщиках служебных помещений, социальных психологах и т.д. Также индексация коснется работников государственных и муниципальных учреждений лесного хозяйства, гидрометеослужбы, ветеринарии, службы занятости, передает РИА «Новости».

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