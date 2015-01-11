Губерния Финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области» увеличилось с начала года С начала года финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения в Челябинской области» выросло: на 1 января было выделено 25,5 миллиарда, в том числе 338 миллионов из средств федерального бюджета, то к августу выделено уже 28,6 миллиардов рублей, в том числе 1,1 миллиарда из средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Основными направлениями финансирования стали профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, первичная медико-санитарная помощь, борьба с социально значимыми заболеваниями, совершенствование оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи, укрепление материально-технической базы медучреждений области, охрана здоровья матери и ребенка, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, кадровое обеспечение системы здравоохранения и совершенствование системы лекарственного обеспечения в регионе. «Первичная медико-санитарная помощь стала приоритетным направлением развития системы здравоохранения в регионе. На ближайшие три года разработана программа, в рамках которой, будет проведена замена и открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности. В 2017 году в Челябинской области планируется установить 5 модульных ФАПов, а с 2018 по 2020 ­– 100 модульных ФАПов, часть из которых заменят старые», – рассказал министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев. Для решения кадрового вопроса здравоохранения в Челябинской области уже 5 лет работает программа «Земский доктор» для специалистов с высшим образованием. Благодаря ей порядка 500 врачей начали работать в сельской местности и получили по 1 миллиону рублей. С 2017 года начала работать программа «Земский фельдшер» для среднего медперсонала, она предполагает выплату 500 тысяч рублей фельдшерам, в случае трудоустройства в 2016 – 2017 годах в фельдшерско-акушерские пункты и здравпункты, расположенные в сельской местности. Для лечения особо сложных заболеваний в Челябинской области оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по ряду профилей. Это абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, комбустиология (лечение тяжелых ожоговых поражений), нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки), травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология. Порядка 26 тысяч южноуральцев ежегодно получают высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств ОМС, федерального и областного бюджетов. Также в 2017 году продолжается укрепление материально-технической базы медучреждений Южного Урала. В этом году ремонтные работы проводятся почти в 70 медучреждениях региона. Более 50 медучреждений получат новое оборудование и автомобили скорой помощи. Для формирования принципов здорового образа жизни у населения в Челябинской области работают 19 центров здоровья, в том числе 6 детских. За первое полугодие 2017 года в центры обратились более 50 тысяч южноуральцев. Также в регионе работают 64 кабинета отказа от курения, которые посетили порядка 7 тысяч жителей региона с начала года. В первой половине 2017 года были проведены 10 акций по пропаганде здорового образа жизни, также проводится активная профилактическая работа среди населения области по первичной профилактике наркозависимости, алкоголизма, табакокурения и формированию принципов ЗОЖ у жителей Челябинской области. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/finansirovanie-gosprogrammy-razvitie-zdravoohraneniya-chelyabinskoy-oblasti-uvelichilos-s Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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