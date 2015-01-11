Новый бульдозер ЧТЗ прошел испытания у нефтяников

Успешно завершились эксплуатационные испытания бульдозера Б11.8000ЕН Челябинского тракторного завода с силовыми модулями от ведущих китайских производителей. Испытания проходили в крупнейшей нефтедобывающей компании Ханты-Мансийского автономного округа. Машина отработала в ХМАО более тысячи мотто-часов, что позволило говорить о ее высоких технических качествах. Этот бульдозер, оснащенный импортными комплектующими, челябинские тракторостроители год назад показали на выставке «Сургут. Нефть и Газ-2016», где и была достигнута договоренность с нефтяниками о тестировании агрегата в условиях реальной эксплуатации. Машина с января по август трудилась на прокладке технологических дорог и обустройстве инфраструктуры месторождений на границе Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В первый месяц ее сопровождал представитель ЧТЗ – руководитель службы испытаний специализированного конструкторского бюро по дорожно-строительной технике Александр Чадов, в обязанности которого входило и обучение местных механиков и бульдозеристов особенностям эксплуатации нового бульдозера. В заводской службе продаж отмечают, что Б11.8000ЕН теперь может получить постоянную прописку в нефтегазовом секторе. Его цена при сопоставимых технических характеристиках на 25-30 процентов ниже, чем у китайских аналогов, и втрое меньше, чем у техники производства США, Японии и стран Западной Европы.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/novyy-buldozer-chtz-proshel-ispytaniya-u-neftyanikov-40711