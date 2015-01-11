Таинственно пропадавшего в Челябинске полицейского уволили из органов

30 августа в Челябинске при загадочных обстоятельствах исчез старший лейтенант полиции Вячеслав Зиновьев. В его поисках были задействованы более 900 коллег, по всему городу были расклеены ориентировки. В итоге он был найден на удалении от Челябинска, в одном из южноуральских городов. Теперь возвращаться на работу ему не требуется.

Вячеслав Зиновьев был уволен, к его руководству применены меры дисциплинарной ответственности. — рассказала «Первому областному» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.



По предварительной информации, причиной для увольнения стали прогулы.

Напомним, 1 сентября областная полиция попросила о помощи в поисках сотрудника. Старший лейтенант Вячеслав Зиновьев, являющийся участковым по Коркинскому району, пропал при загадочных обстоятельствах 30 августа. Утром он, как обычно, отправился на работу. Вышел из дома по улице 2-й Эльтонской, прошел к остановке по улице Зальцмана. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/uvolili-politseiskogo-iz-organov/