По инициативе Андрея Комарова в Озерске пройдет фестиваль «Дорога к Храму»

В рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым, в Озерске стартует фестиваль «Дорога к Храму». Мероприятия приурочены к пятилетию освещения Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Фестиваль откроется 9 сентября на территории храмового комплекса детским праздником. Юных прихожан благословит настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Дмитрий Шорин, поздравят представители Группы ЧТПЗ и администрации Озерска. Программа фестиваля включает выступление приглашенных звонарей города Екатеринбурга и юных звонарей центра «Первоцвет», творческих коллективов города Озерска, а также игру-квест и сладкие угощения.

– Детская программа является неотъемлемой частью празднования фестиваля «Дорога к Храму». Для юных озерчан – это не только развлекательная, но и познавательная площадка. Уверена, что мероприятие станет еще одним этапом в воспитании лучших качеств подрастающего поколения, – комментирует руководитель благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.

Фестиваль «Дорога к Храму» завершится 14 октября гала-концертом в театре драмы «Наш дом».

Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен в 2012 году при активном участии Группы ЧТПЗ. За это время он стал центром духовной, культурной и общественной жизни Озерска. С 2017 года совместно с Храмом Группа ЧТПЗ реализует благотворительную программу «Росток», нацеленную на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формирование важнейших качеств человеческой личности. С начала года под ее эгидой состоялся ряд мероприятий: пасхальный фестиваль «Чудо весны», Дни славянской письменности и культуры, летний досуговый проект «Территория добра и детства».