Осень золотая на Урал пришла…

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Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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| Новости » Культура » Афиша

Осень золотая на Урал пришла…

Осень - всегда богатое на события время года. Мы собрали для вас воедино информацию о самых интересных событиях Урала в эти выходные!

Озёрск

9 сентября, с 15:00 в Озёрске стартует фестиваль «Дорога к Храму»!

Фестиваль откроется 9 сентября на территории храмового комплекса детским праздником. Юных прихожан благословит настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Дмитрий Шорин, поздравят представители Группы ЧТПЗ и администрации Озерска. Программа фестиваля включает выступление приглашенных звонарей города Екатеринбурга и юных звонарей центра «Первоцвет», творческих коллективов города Озерска, а также игру-квест и сладкие угощения.

Осень золотая на Урал пришла…

Кыштым

9-24 сентября. Работа инсталляции швейцарского художника Руди Десельера. В помещении Белого дома перформанс будет представлен в виде пространственной звуковой инсталляции из меди кыштымского медеэлектролитного завода с соблюдением особых условий доступа и охраны объекта.

Осень золотая на Урал пришла…

Слюдорудник

10 сентября состоится II (второй) ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ в Провинции "Слюдорудник". Каждый желающий может стать участником данного мероприятия. Ориентирование на местности различной сложности, конкурс "Ходили мы с товарищем...", квесты, экскурсии по экологической тропе, теплое общение и в завершении большой костер!

Подробно:

1. Спортивное ориентирование. Старт в 12:00

Разработаны отдельные маршруты по категориям:

- Для пеших ТУРИСТОВ. Поход при помощи карты и GPS координат с посещением красот окрестностей Слюдорудника (фотоотчет + время). Группа 4-6 человек.

- Для ДЖИПЕРОВ. GPS координаты с посещением красот окрестностей Слюдорудника (фотоотчет + время).

- Для команд ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛУБОВ ориентирование на местности с прохождением туристических заданий (разведение костра, узлы, установка палатки и т.п.).

2. В это же время не будут скучать и остальные. Экскурсии по экологической тропе (запись на месте), квесты, пейнтбол от парка Пушкина (предварительная заявка), экстрим-тропа. Начало в 12:00

3. По традиции прошлого слёта - объявляется конкурс "Ходили мы с товарищем..." (видео-фото презентация и рассказ о своем путешествии). Начало в 16:00. Оцениваются три номинации:

- Пеший туризм

- Путешествие по Уралу

- Путешествие по России

4. В завершении второго туристического слёта состоится награждение и большой костер! Начало в 18:30

Программа туристического слёта:

9:00 - 11:00 заезд, регистрация участников

11:30 - открытие туристического слёта

12:00 - старт участников ориентирование на местности - туристы, команды туристических клубов, джиперы. Положение 1

12:10, 13:40, 15:00 - квесты для детей, экскурсии по экологической тропе (запись до 11:30 у рекламной стойки).

16:00 - конкурс "Ходили мы с товарищем" во всех трех номинациях.

Презентация 5-10 минут, рассказ, видео, фото (на электронном носителе). Положение 2

18:30 - награждение и большой костер!

По вопросам и предварительной регистрации участников по телефонам: 89080571278 - Алла Алферова - [email protected] Размещение на общей поляне - палатки, костер. Возможен заезд в субботу. Размещение в пос. Слюдорудник "Провинция", общая поляна.

Осень золотая на Урал пришла…

Челябинск

Кульминация празднования Дня города!

9 сентября

10:00 – праздник «Готов к труду и обороне» (стадион им. Елесиной);

12:00 – финал XI открытого городского конкурса «Песня города – 2017» (Кировка);

13:00 – аллея первоклассников, праздник профессий. Парад ростовых кукол (парк им. Гагарина);

14:00 – праздничный концерт в честь 281-летия Челябинска (парк «Металлург» им. Тищенко);

14:00 – празднование 80-летия Советского района (горсад им. Пушкина);

15:00 – праздничный концерт «Звёздочки фонда «Андрюша» любимому городу» (площадь Революции);

15:00 – праздничный концерт с участием групп «Фабрика» и «Корни» (Театральная площадь);

16:00 – детская игровая программа, вечер бардовской песни (парк культуры Калининского района – ул. Чайковского, 185);

17:00 – «Классика большого города» (парк им. Пушкина);

17:00 – Фестиваль КВН «Кубок Челябинска – 2017» с участием команд Высшей лиги и Премьер-лиги (Кировка);

18:00 – праздничный концерт с участием группы «Градусы» и Олега Газманова (площадь Революции);

22:00 – праздничный фейерверк (набережная реки Миасс).

10 сентября

9:00, стадион им. Елесиной – Челябинский марафон;

12:00, Кировка – Фестиваль «Челябинск читающий».

9 сентября, в 17:00. Арена «Трактор». Гала-турнир по боксу.

Четыре титульных боя, а еще муай тай и любительский бокс. Но самый главный бой — за титул чемпиона по версии WBC Asia Silver между россиянином Михаилом Алексеевым и южноафриканским двукратным чемпионом мира в первом легком весе по версии IBF и IBO Малкольмом Классеном. И, внезапно, в финале Рой Джонс-младший зачитает рэп и поздравит Челябинск с днем рождения.

Осень золотая на Урал пришла…

9 сентября с 13:00 до 16:00. Парад первоклассников в ЦПКиО им. Гагарина! Вход: свободный

В это же время начнёт работу Праздник профессий.

Более 40 предприятий и организация города организуют массу увлекательных интерактивных площадок.

Малыши смогут примерить на себя роль врача, ветеринара, сотрудника правоохранительных органов, повара и продавца, а родители – пополнить семейный фотоальбом яркими снимками.

В программе праздника – концертные выступления лучших творческих коллективов города, конкурсы и призы, фотозоны, а самое главное – заряд позитивных эмоций на весь год!

9 сентября, Кировка, с 17:00. Фестиваль КВН «Кубок Челябинска-2017»

Будут выступать местные команды, в том числе «Наполеон Динамит», которая выступала в Высшей лиге КВН, и специальные гости - тоже команда-участник Высшей лиги «Плюшки имени Ярослава Гашека».

Осень золотая на Урал пришла…

9 сентября в 12:00 - праздничная программа «День рождения зоопарка». В программе праздника предусмотрены анимационные площадки, посвященных челябинскому зоопарку.

Осень золотая на Урал пришла…

10 сентября, с 11:00. Городской сад им. А.С. Пушкина.

Сотрудники ГИБДД присоединятся к Всероссийской крупномасштабной PR-акции «Детская автомобильная безопасность на дорогах».

С 6 сентября. Центр историко-культурного наследия на ул. Коммуны, 69. Выставочный проект "На пути в светлое будущее. ХХ век. Сосетский Союз. Челябинск".

Экспозиция будет работать до 15 января 2018 г. ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00.

В экспозицию вошли более тысячи экспонатов.

Осень золотая на Урал пришла…

Екатеринбург

9 сентября, с 13:00 до 15:00. Зоопарк.

В честь Дня моря всех посетителей ждет много интересного и увлекательного. Наши гости узнают, как выглядит и из чего состоит морской аквариум, смогут узнать, что скрывают служебные помещения морского аквариума в зоопарке, а также принять участие в конкурсах и викторинах на знание морских жителей. Кроме того, в этот день в зоопарке пройдут консультации специалистов-аквариумистов и, конечно же, показательные кормления жителей морского аквариума.

9 сентября, 10:00. Образовательный отдел Музея Б.Н. Ельцина подготовил к 1 сентября специальную программу — Дни знаний. Они положат начало масштабному образовательному проекту «Наукоград в Ельцин Центре».

Эту школу населяют прекрасные музы: История, Обществознание, Изобразительное искусство. Музы в честь праздничного дня подготовили небольшие занятия, на которых готовы поделиться своими тайнами со всеми желающими. Участники программы Дней знаний посетят четыре лаборатории, посвященные изучению истории, обществознания, изобразительного искусства и мировой художественной культуры.

10 сентября, с 12:30. Праздник осени «Эх, разгуляй!» в Парке им. В.В. Маяковского. Тематические зоны. Большой праздничный концерт. Дискотека. Локации с аниматорами.

Осень золотая на Урал пришла…

Нижний Тагил

6-9 сентября в городе Нижний Тагил Свердловской области пройдет XI выставка вооружения Russia Arms EXPO (RAE-2017).

Выставка продлится четыре дня. Ожидается, что на ней будут презентованы новинки отрасли и заключены международные контракты. Состоятся показательные выступления, всегда собирающие много зрителей.

Преимущество Russia Arms Expo – наличие уникального полигона, позволяющего продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.

Осень золотая на Урал пришла…

Верхняя Пышма

9 сентября, 9:00. "Медная прогулка".

К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.

Участникам будет предложено несколько маршрутов на выбор, разной протяженности. На каждом маршруте участники смогут увидеть красоты верхнепышминского округа, познакомиться с историческими местами и просто отдохнуть.

В мероприятии нет соревновательного элемента – участники сами выбирают скорость прохождения маршрута и время на отдых. Главное — пройти через каждый контрольный пункт (где будут ждать приятные сюрпризы) и успеть до окончания мероприятия прийти к финишу!

На финише каждый получит памятный знак победителя! Победителем станет каждый!

Осень золотая на Урал пришла…

Александра Лебедева

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