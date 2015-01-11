Осень золотая на Урал пришла…

Осень - всегда богатое на события время года. Мы собрали для вас воедино информацию о самых интересных событиях Урала в эти выходные!

Озёрск

9 сентября, с 15:00 в Озёрске стартует фестиваль «Дорога к Храму»!

Фестиваль откроется 9 сентября на территории храмового комплекса детским праздником. Юных прихожан благословит настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Дмитрий Шорин, поздравят представители Группы ЧТПЗ и администрации Озерска. Программа фестиваля включает выступление приглашенных звонарей города Екатеринбурга и юных звонарей центра «Первоцвет», творческих коллективов города Озерска, а также игру-квест и сладкие угощения.

Кыштым

9-24 сентября. Работа инсталляции швейцарского художника Руди Десельера. В помещении Белого дома перформанс будет представлен в виде пространственной звуковой инсталляции из меди кыштымского медеэлектролитного завода с соблюдением особых условий доступа и охраны объекта.

Слюдорудник

10 сентября состоится II (второй) ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ в Провинции "Слюдорудник". Каждый желающий может стать участником данного мероприятия. Ориентирование на местности различной сложности, конкурс "Ходили мы с товарищем...", квесты, экскурсии по экологической тропе, теплое общение и в завершении большой костер!

Подробно:

1. Спортивное ориентирование. Старт в 12:00

Разработаны отдельные маршруты по категориям:

- Для пеших ТУРИСТОВ. Поход при помощи карты и GPS координат с посещением красот окрестностей Слюдорудника (фотоотчет + время). Группа 4-6 человек.

- Для ДЖИПЕРОВ. GPS координаты с посещением красот окрестностей Слюдорудника (фотоотчет + время).

- Для команд ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛУБОВ ориентирование на местности с прохождением туристических заданий (разведение костра, узлы, установка палатки и т.п.).

2. В это же время не будут скучать и остальные. Экскурсии по экологической тропе (запись на месте), квесты, пейнтбол от парка Пушкина (предварительная заявка), экстрим-тропа. Начало в 12:00

3. По традиции прошлого слёта - объявляется конкурс "Ходили мы с товарищем..." (видео-фото презентация и рассказ о своем путешествии). Начало в 16:00. Оцениваются три номинации:

- Пеший туризм

- Путешествие по Уралу

- Путешествие по России

4. В завершении второго туристического слёта состоится награждение и большой костер! Начало в 18:30

Программа туристического слёта:

9:00 - 11:00 заезд, регистрация участников

11:30 - открытие туристического слёта

12:00 - старт участников ориентирование на местности - туристы, команды туристических клубов, джиперы. Положение 1

12:10, 13:40, 15:00 - квесты для детей, экскурсии по экологической тропе (запись до 11:30 у рекламной стойки).

16:00 - конкурс "Ходили мы с товарищем" во всех трех номинациях.

Презентация 5-10 минут, рассказ, видео, фото (на электронном носителе). Положение 2

18:30 - награждение и большой костер!

По вопросам и предварительной регистрации участников по телефонам: 89080571278 - Алла Алферова - [email protected] Размещение на общей поляне - палатки, костер. Возможен заезд в субботу. Размещение в пос. Слюдорудник "Провинция", общая поляна.

Челябинск

Кульминация празднования Дня города!

9 сентября

10:00 – праздник «Готов к труду и обороне» (стадион им. Елесиной);

12:00 – финал XI открытого городского конкурса «Песня города – 2017» (Кировка);

13:00 – аллея первоклассников, праздник профессий. Парад ростовых кукол (парк им. Гагарина);

14:00 – праздничный концерт в честь 281-летия Челябинска (парк «Металлург» им. Тищенко);

14:00 – празднование 80-летия Советского района (горсад им. Пушкина);

15:00 – праздничный концерт «Звёздочки фонда «Андрюша» любимому городу» (площадь Революции);

15:00 – праздничный концерт с участием групп «Фабрика» и «Корни» (Театральная площадь);

16:00 – детская игровая программа, вечер бардовской песни (парк культуры Калининского района – ул. Чайковского, 185);

17:00 – «Классика большого города» (парк им. Пушкина);

17:00 – Фестиваль КВН «Кубок Челябинска – 2017» с участием команд Высшей лиги и Премьер-лиги (Кировка);

18:00 – праздничный концерт с участием группы «Градусы» и Олега Газманова (площадь Революции);

22:00 – праздничный фейерверк (набережная реки Миасс).

10 сентября

9:00, стадион им. Елесиной – Челябинский марафон;

12:00, Кировка – Фестиваль «Челябинск читающий».

9 сентября, в 17:00. Арена «Трактор». Гала-турнир по боксу.

Четыре титульных боя, а еще муай тай и любительский бокс. Но самый главный бой — за титул чемпиона по версии WBC Asia Silver между россиянином Михаилом Алексеевым и южноафриканским двукратным чемпионом мира в первом легком весе по версии IBF и IBO Малкольмом Классеном. И, внезапно, в финале Рой Джонс-младший зачитает рэп и поздравит Челябинск с днем рождения.

9 сентября с 13:00 до 16:00. Парад первоклассников в ЦПКиО им. Гагарина! Вход: свободный

В это же время начнёт работу Праздник профессий.

Более 40 предприятий и организация города организуют массу увлекательных интерактивных площадок.

Малыши смогут примерить на себя роль врача, ветеринара, сотрудника правоохранительных органов, повара и продавца, а родители – пополнить семейный фотоальбом яркими снимками.

В программе праздника – концертные выступления лучших творческих коллективов города, конкурсы и призы, фотозоны, а самое главное – заряд позитивных эмоций на весь год!

9 сентября, Кировка, с 17:00. Фестиваль КВН «Кубок Челябинска-2017»

Будут выступать местные команды, в том числе «Наполеон Динамит», которая выступала в Высшей лиге КВН, и специальные гости - тоже команда-участник Высшей лиги «Плюшки имени Ярослава Гашека».

9 сентября в 12:00 - праздничная программа «День рождения зоопарка». В программе праздника предусмотрены анимационные площадки, посвященных челябинскому зоопарку.

10 сентября, с 11:00. Городской сад им. А.С. Пушкина.

Сотрудники ГИБДД присоединятся к Всероссийской крупномасштабной PR-акции «Детская автомобильная безопасность на дорогах».

С 6 сентября. Центр историко-культурного наследия на ул. Коммуны, 69. Выставочный проект "На пути в светлое будущее. ХХ век. Сосетский Союз. Челябинск".

Экспозиция будет работать до 15 января 2018 г. ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00.

В экспозицию вошли более тысячи экспонатов.

Екатеринбург

9 сентября, с 13:00 до 15:00. Зоопарк.

В честь Дня моря всех посетителей ждет много интересного и увлекательного. Наши гости узнают, как выглядит и из чего состоит морской аквариум, смогут узнать, что скрывают служебные помещения морского аквариума в зоопарке, а также принять участие в конкурсах и викторинах на знание морских жителей. Кроме того, в этот день в зоопарке пройдут консультации специалистов-аквариумистов и, конечно же, показательные кормления жителей морского аквариума.

9 сентября, 10:00. Образовательный отдел Музея Б.Н. Ельцина подготовил к 1 сентября специальную программу — Дни знаний. Они положат начало масштабному образовательному проекту «Наукоград в Ельцин Центре».

Эту школу населяют прекрасные музы: История, Обществознание, Изобразительное искусство. Музы в честь праздничного дня подготовили небольшие занятия, на которых готовы поделиться своими тайнами со всеми желающими. Участники программы Дней знаний посетят четыре лаборатории, посвященные изучению истории, обществознания, изобразительного искусства и мировой художественной культуры.

10 сентября, с 12:30. Праздник осени «Эх, разгуляй!» в Парке им. В.В. Маяковского. Тематические зоны. Большой праздничный концерт. Дискотека. Локации с аниматорами.

Нижний Тагил

6-9 сентября в городе Нижний Тагил Свердловской области пройдет XI выставка вооружения Russia Arms EXPO (RAE-2017).

Выставка продлится четыре дня. Ожидается, что на ней будут презентованы новинки отрасли и заключены международные контракты. Состоятся показательные выступления, всегда собирающие много зрителей.

Преимущество Russia Arms Expo – наличие уникального полигона, позволяющего продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.

Верхняя Пышма

9 сентября, 9:00. "Медная прогулка".

К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.

Участникам будет предложено несколько маршрутов на выбор, разной протяженности. На каждом маршруте участники смогут увидеть красоты верхнепышминского округа, познакомиться с историческими местами и просто отдохнуть.

В мероприятии нет соревновательного элемента – участники сами выбирают скорость прохождения маршрута и время на отдых. Главное — пройти через каждый контрольный пункт (где будут ждать приятные сюрпризы) и успеть до окончания мероприятия прийти к финишу!

На финише каждый получит памятный знак победителя! Победителем станет каждый!

Александра Лебедева