В Челябинске откроется туристическое представительство Свердловской области

Открытие информационно-туристской службы Свердловской области состоится в Челябинске 12 сентября, сообщает министерство культуры. Здесь жители и гости Южного Урала смогут получать полноценные консультации о туристских ресурсах Свердловской области: основных объектах показа, турах на Средний Урал, маршрутах для самостоятельных путешественников, событийных мероприятиях, а также приобрести бесплатно полиграфическую продукцию. Отметим, по данным туроператоров, а также по информации, представленной на информационных стойках центра развития туризма Свердловской области, турпоток из Челябинской области на Средний Урал имеет положительную динамику. Кроме того, наши регионы объединяет общий туристический бренд «Большой Урал» и возможность создания совместных туристических проектов. Во время открытия информационно-туристской службы состоится презентация туристских ресурсов Свердловской области.12 сентября в 11.00 по адресу проспект Ленина, 61-Б.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-otkroetsya-turisticheskoe-predstavitelstvo-sverdlovskoy-oblasti-40740