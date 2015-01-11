В страшной аварии с поездом под Нижневартовском пострадала жительница Озерска

В страшном ДТП с пассажирским поездом под Нижневартовском пострадала жительница Озерска Челябинской области. У пострадавшей очень серьезные травмы, сообщает Ura.ru.

По данным издания, 55-летняя Татьяна Лафина находилась в поезде в момент аварии. Она в крайне тяжелом состоянии сейчас находится в операционной: у нее ампутация правой ноги на уровне бедра, черепно-мозговая травма и зафиксирована остановка сердца.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО Вадим Симоненко подтвердил корреспонденту 74.ru, что одна из пострадавших является жительницей Челябинской области.

– Это женщина 1962 года рождения, – сообщил он. – Она доставлена в Нижневартовскую окружную больницу.

В больнице сообщили, что пациентка находится в реанимации.

Как ранее сообщал 74.ru, авария с участием грузовика и пассажирского поезда произошла сегодня утром. В результате ЧП пострадали не менее 17 человек, 14 из них доставлены в больницы. В происшествии пострадали трое детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Опубликовано первое видео из поезда, столкнувшегося с грузовым автомобилем в ХМАО

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