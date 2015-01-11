Пятилетие освящения храма в Озерске

Незаметно пролетели пять лет с момента освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы в нашем городе. В день пятилетия, 9 сентября, в храме прошла традиционная для субботы Божественная Литургия, а днем в рамках благотворительной программы «Росток», инициированной нашим земляком акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым, состоялся детский праздник «Дорога к Храму».

Открылся он во Дворце культуры «Строитель». К собравшимся обратились настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоиерей Димитрий Шорин, руководитель благотворительных проектов «Группы ЧТПЗ» Ольга Стебунова, начальник управления культуры администрации Озерского городского округа Наталья Сальникова, директор культурно-досугового центра Виктор Кудревич и начальник управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова.

После приветственных слов началась увлекательная игра для ребятишек. Надо отметить, что это была не только и не столько развлекательная игра, сколько познавательная.

В ходе этой игры-путешествия дети узнали о колокольном звоне, об истории колоколов, попробовали сами позвонить в самые настоящие колокола, узнали об организации храмового пространства, о том, что такое иконостас, как по одной иконе определить, какому событию или какому святому посвящен тот или иной храм, чем уникален храм в Озерске, а кроме того и поиграли на детской площадке перед храмом.

В это время другие ребятишки из команд во Дворце культуры «Строитель» увлеченно рисовали поздравительные открытки для храма, импровизировали в танцевальном конкурсе и активно болели за свои команды.

В конце праздника участники получили самые настоящие золотые медали (пока - шоколадные) и запустили в небо золотые шары.

Но на этом праздник не закончился. Горожан ждет еще немало сюрпризов, связанных с нашим храмом. Нужно только быть к ним готовыми…

Александр Волынцев