Специалисты НАСА рассказали об опасности «вулканической зимы»

Специалисты НАСА предупредили об опасности: всему живому на Земле угрожают супервулканы. В настоящее время известно 20 таких вулканов, но особую опасность представляет Йеллоустоунский, расположенный в штате Вайоминг. По словам специалистов, если вулкан «проснется», лава не просто уничтожит все на сотни километров вокруг. Вместе с ней выделятся пыль и газ.



Пыль и газы, высвобождаемые извержением, закроют достаточно солнца, чтобы уничтожить урожай и погрузить мир в «вулканическую зиму», которая может длиться десятилетиями и убить миллионы. — сообщает РИА Новости.

Специалисты считают, что это страшнее всех войн. Однако успокаивают: в ближайшее время извержение точно не произойдет. Более того, эксперты намерены отсрочить опасность и уже готовятся к «откачке» тепла, чтобы остудить вулкан.

Источник: https://www.1obl.ru/news/nauka/volcano-danger/