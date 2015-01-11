Озерчанин на высшей ступени пьедестала почёта

Евгений Растригин, представитель Озерского отделения Всероссийского общества слепых, успешно выступил в Чемпионате Челябинской области среди инвалидов по армспорту.

В чемпионате приняли участие 69 участников с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и слуха из 14 общественных организаций Златоуста, Челябинска, Копейска, Миасса, Озерска, Южноуральска, Чебаркуля, Варненского, Еманжелинского, Аргаяшского, Кунашакского, Саткинского, Увельского и Уйского муниципальных районов.

Озерчанин Евгений Растригин поднялся на высшую ступень пьедестала почета в категории «Спортсмены с нарушением органов зрения - АРМ-3», в весовой категории 60 кг.