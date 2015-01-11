Южноуральцы стали участниками юбилейного десятого молодёжного образовательного форума «СелиАс»

Стартовал юбилейный десятый молодёжный образовательный форум «СелиАс», который пройдёт с 11 по 15 сентября в Астраханской области. В этом году он организован в формате международного и примет около тысячи участников, среди них представители Челябинской области, сообщает министерство образования. «Международный молодёжный образовательный форум «СелиАс» – это масштабная образовательная площадка, которая ежегодно собирает молодёжный актив, лидеров молодёжных и общественных организаций, лучших представителей молодёжи федеральных округов Российской Федерации, Прикаспийских и дружественных иностранных государств», – отметил заместитель министерства образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. цель форума – создание условий для самореализации молодых людей и вовлечение их в решение наиболее актуальных задач современного общества. Образовательная программа будет строиться по шести направлениям: «Политика»; «Экономика»; «Молодёжные медиа»; «Патриотизм»; «Экология»; «Творчество». Интенсивная образовательная программа форума будет включать в себя встречи с российскими и зарубежными экспертами, представителями власти и бизнеса, серию лекций по управлению проектами. В рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии, акции, деловые игры, мастер-классы и другие мероприятия по направлениям его работы. Подробнее о мероприятии можно узнать в официальном сообществе: https://vk.com/forumselias.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcy-stali-uchastnikami-yubileynogo-desyatogo-molodyozhnogo-obrazovatelnogo-foruma