Экофестиваль: нам нужен город-сад

Делегация Озерского городского округа приняла участие в фестивале «ЗАТО Зеленый», организованном 8-9 сентября в городе Заречный Пензенской области при поддержке Госкорпорации «Росатом».

В первый день фестиваля состоялся семинар «Эффективные муниципальные практики взаимодействия власти и общества». Участников ознакомили с работой Клуба стратегического развития города Заречного и Фонда поддержки городских инициатив, реализуемыми ими проектами. Кроме того, собравшимся рассказали о деятельности объединения зареченских многодетных семей «МА-МЫ». Пристальное внимание также было уделено общественному движению «Заречный в цвету», одноименному фестивалю садов и цветов и городскому конкурсу общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Озерчане, а также представители Сарова, Снежинска и Трехгорного своими глазами смогли увидеть результаты поддержки общественных инициатив зареченцев во время экскурсии по дворам Заречного и встреч с его активистами.

В этот же день делегации из городов Росатома поучаствовали в проходившей в одной из школ Заречного стендовой защиты проектов учащихся, посвященных прикладной экологии. В числе представленных работ - проекты по разработке комплекса мер по рациональному использованию воды в домашних условиях и по привлечению школьников к деятельности, направленной на сокращение потребления энергоресурсов.

9 сентября состоялся общегородской экологический праздник: конкурс «Балкон в цвету», конкурс мини-садов, детский экопраздник «Цветы жизни» - их участники подтвердили уникальность городов присутствия ГК «Росатом» и продемонстрировали ответственное отношение жителей ЗАТО к природе и окружающему миру.

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