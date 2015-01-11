На Южный Урал придет жара: столбики термометров поднимутся до 24 градусов

В Челябинской области днем 14 сентября потеплеет до плюс 24 градусов, в южноуральской столице ожидается 22 градуса и переменная облачность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По сообщению синоптиков, в ближайшие сутки погода на Южном Урале кардинально изменится. На смену хмурому небу и дождям придет переменная облачность, а осадки прекратятся. Ночью 14 сентября в области ожидается 3-8 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 19-24 градусов. Такая же погода сохранится и в пятницу, 15 сентября. Ожидаются порывы ветра до 14 метра в секунду.+

В Челябинске ночью 14 сентября 5-7 тепла, днем – плюс 20-22 градуса. В пятницу, 15 сентября, потеплеет до 23 градусов, а ветер усилится с 9 до 11 метров в секунду. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Напомним, что на геомагнитную обстановку в Челябинске повлияла крупнейшая за последнее время вспышка на Солнце. По данным ученых, ее излучение дошло до поверхности земли 13 сентября. Геомагнитная обстановка в Челябинской области изменилась, поле стало слабо возмущенным, а из-за низких температур в горных районах Южного Урала выпал снег.

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