Фестивальная осень в Историческом музее Южного Урала: афиша концертов, выставок и спектаклей

Исторический музей Челябинской области приговтоил для посетителей насыщенную фестивальную осень – в четверг, 14 сентября, здесь начинается III Международный фестиваль современного искусства «Дебаркадер», а на следующей неделе, 22-го, стартует VIII Международный фестиваль фотографии «Фотофест», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу музея.

В программе «Дебаркадера-2017» – торжественное открытие в виде арт-перформанса, четыре выставки из США, Испании, Венгрии, России (графика, живопись, фотография), концерт группы «Курара», премьера спектакля «Ты любишь меня, Соня Кривая?» (режиссер Олег Хапов), спектакли «Разговоры беженцев» (Санкт-Петербург), «Война, которой не было» (театральная платформа «В Центре», Екатеринбург), Olga Maria («Студия М», Челябинск).

«Отдельного внимания заслуживает большая поэтическая программа "InВерсия. Нарратив и деконструкция". Авторские программы, лекции, поэтические перформансы, синтетический проект "НЕШУМЫ", презентации и многое другое», – говорится в анонсе.

Не успеет пройти один фестиваль, как 22 сентября начнется следующий – VIII Международный фестиваль фотографии «Фотофест», посвященный Году экологии в России. Его программа будет опубликована позже, однако оргкомитет уже сейчас уверяет, что состоится много интересных мероприятий и сюрпризов.

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