Поэтический вечер «Наш дом» Евгении Сокуровой в театре кукол

Дорогие друзья!
24 сентября Озерский театр кукол приглашает на поэтический вечер актрисы театра драмы и комедии "Наш дом" Евгении Николаевны Сокуровой. Со сцены прозвучат стихотворения русских и советских поэтов.
И для Евгении Николаевны стихи читают актеры театра кукол. Завершится вечер литературной композицией по рассказу Ю.Казакова "Манька".
ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!
Ждем наших дорогих зрителей, любителей поэзии (и не только),
24 сентября, в 17.00, в театре кукол!
Ключевые теги: поэзия, театр кукол.
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