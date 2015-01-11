Поэтический вечер «Наш дом» Евгении Сокуровой в театре кукол

Дорогие друзья!

24 сентября Озерский театр кукол приглашает на поэтический вечер актрисы театра драмы и комедии "Наш дом" Евгении Николаевны Сокуровой. Со сцены прозвучат стихотворения русских и советских поэтов.

И для Евгении Николаевны стихи читают актеры театра кукол. Завершится вечер литературной композицией по рассказу Ю.Казакова "Манька".

ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!

Ждем наших дорогих зрителей, любителей поэзии (и не только),

24 сентября, в 17.00, в театре кукол!