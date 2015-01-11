Путешествие в любовь

Хочешь подарить своему любимому человеку тепло своего сердца? Отправиться в путешествие, которое может изменить твою жизнь и наполнить ВАШУ осень яркими моментами?

16 сентября, в 18:00, состоится спектакль-путешествие Love tour! Число мест ограничено! Успей! Зима близко!

Первые прогулки влюблённых принесли массу впечатлений и ярких эмоций:

"Проект - просто потрясающая идея и воплощение задумки на отлично. Побывали, поучавстововали, пережили приключение в иной реальности. Если Вы хотите просто отдохнуть от рутины быта, позовите своего МЧ на необычное свидание. Оно стоит того", - Алена .

"Мое мнение - это отличный творческий эксперимент, который займет достойное место среди творческого досуга для горожан", - Игорь.

На память нашим влюбленным остались прекрасные фотографии Владимира Оськина и Владимира Чиркова, за что мы все им бесконечно благодарны!

Подробную информацию вы можете узнать по телефону: 963-474-90-03 Сюськина Яна https://vk.com/syuskina [email protected]

https://vk.com/teatr_ozersk