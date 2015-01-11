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Метром не мерить. Минстрой хочет считать объем строительства в квартирах

Объем построенного в России жилья будет измеряться не в квадратных метрах, а в квартирах. Пока это решение принято Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, но не согласовано с Росстатом. Поэтому старую и новую систему подсчета введенного жилья будут использовать параллельно. Об этом сообщил глава минстроя Михаил Мень.

"Мы думаем, что пока нужно запускать параллельный счет, и говорить, сколько метров введено, сколько из них индустриального жилья, сколько ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), еще надо выделять стандартное жилье, мы помним, что мы ушли от темы экономкласса, и сколько штук квартир введено", - пояснил министр.

В дальнейшем от подсчета в метрах минстрой может отказаться вовсе. "Постепенно от этого подсчета в метрах надо уходить, потому что нам важны не метры, а люди. А люди въезжают не в метры, а в квартиры. Поэтому нам важно, сколько квартир произведено нашим стройкомплексом", - сказал Михаил Мень.

В этом году стройкомплекс России произведет меньше метров, чем годом ранее. В 2017 году будет введено 75-76 миллионов квадратных метров жилья, сообщил министр. В 2016 году было построено более 80 миллионов. Это объясняется тем, что сейчас достраиваются дома, разрешение на строительство которых получено в 2015 году, когда экономическая ситуация в стране была нестабильной. Новые проекты стартовали у меньшего количества застройщиков.

В то же время хорошие результаты получены по капитальному ремонту. За 3,5 года действия программ в регионах отремонтировано было почти 8 процентов всего жилого фонда страны. Это 81 тысяча многоквартирных домов, в которых проживают 10,4 миллиона человек. Михаил Мень сообщил, что сейчас в год ремонтируется 40-45 тысяч домов. "Если мы такие темпы дальше будем в регионах удерживать, то это будет неплохой результат", - отметил он.

Ускорение темпов капремонта во многом основано на высокой собираемости взносов. В начале программы от людей поступало 4 процента начисленных платежей. Сейчас же регулярно платит 87 процентов населения.

К сожалению, отремонтировать можно не все дома. На 1 января 2012 года более 11 миллионов квадратных метров жилья было признано аварийным, требовалось немедленное расселение людей из опасных для проживания помещений. Сейчас программа расселения аварийного жилья выполнена на 95 процентов, 66 регионов полностью ее завершили, сообщил Михаил Мень.

"В большинстве случаев это дома уже построены, но идет оформление документов. Конечно, могут остаться около десятка проблемных регионов, где по одному-два дома, по несколько домов могут быть недовведены", - сказал министр. Для завершения этой работы на год продлена работа Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В планах минстроя на следующий год - поддержка исторических поселений в рамках проектов по благоустройству. Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" направлен на благоустройство дворов и общественных зон. Теперь в нем смогут принять участие населенные пункты, на территории которых есть памятники федерального уровня и объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Совершенно очевидно, что такие муниципалитеты требуют отдельных подходов в части благоустройства и формирования городской среды", - считает министр.

В 2017 году на программу благоустройства городской среды из федерального бюджета было выделено 25 миллиардов рублей. С учетом софинансирования эта цифра составляет 42 миллиарда рублей. Президент РФ Владимир Путин 5 августа на заседании Совета по развитию местного самоуправления выступил за продление программы, а также сохранение объема ее финансирования не ниже 2017 года.

https://rg.ru

Ключевые теги: строительство жилья.

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