Круговорот вещей в «Мире»

15 сентября, в 18:00, Молодёжный центр "Мир" совместно с благотворительным проектом «Вещеворот» приглашают на антифешн-дефиле и бесплатную ярмарку вещей. Главная идея мероприятия: и в секонд-хенде можно одеться стильно и со вкусом.

https://vk.com/mir_ozr

Фото https://vk.com/shitikov1