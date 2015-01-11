Оперативная обстановка на 15 сентября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня пятница 15 сентября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 11 град. С

• атмосферное давление _ 736 _ мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 88 %

• ветер _ южный 1 _ м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе ДТП не произошло

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 25 п-3, Монтажников 58, Мира 26 С 8ч30 ч до оконч

Семенова 10 п-2, Дзержинского 56 п-9, Луначарского 23 п-3 С 9 до 12 часов

Строительная 31, Свердлова 30 с 12 ч 30 м до окон

2 В сетях электро-снабжения Комсомольский проезд 4,6, Восточная 6,8,10,12 с 8.30 до 17 часов

Лесохим, п. Новая Теча С 9 до 16 часов

3 В сетях горячего водоснабжения Гайдара 25 п-3, Монтажников 58, Мира 26 С 8ч30м до оконч

Семенова 10 п-2, Дзержинского 56 п-9, Луначарского 23 п-3 с 9 до 12 часов

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 38 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 75 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 15.09.2017г.

3.1. Опасные явления: 13 сентября в северных районах Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на почве до -2º.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 9-14º, в низинах плюс 4-9º, днем плюс 21-26º, в горах плюс 16-21º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,3) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков и туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _201_ обращений граждан.

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